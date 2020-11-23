На Волині з березня продезінфікували майже 7 тисяч будівель. ФОТО





Дезінфекцію будівель працівники ДСНС зробили 23 листопада, - повідомляє пресслужба рятувальників.



Фахівці цивільного захисту 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька спеціальним дезінфікуючим розчином обробили 15 під’їздів житлових будинків та територію загального користування, 1-ї ДПРЧ м.Луцька – 14 будинків, 2-ї ДПРЧ м.Луцька – 14 будинків (47 під’їздів), відділення радіаційно-хімічного захисту АРЗ спецпризначення – 14 будинків (16 під’їздів).



Всього за період з 17.03 - 23.11.2020 підрозділами У ДСНС в області проведено спецобробку дезінфікуючими засобами 6 911 об’єкт в області, заходи для боротьби з небезпечним захворюванням тривають.





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