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13-річна волинянка, у зґвалтуванні якої підозрюють вітчима, зізналася у стосунках із ще трьома чоловіками. ВІДЕО

13-річна волинянка, у зґвалтуванні якої підозрюють вітчима, зізналася у стосунках із ще трьома чоловіками. ВІДЕО
13-річна дівчинка з Волині, яка нещодавно народила дитину, зізналася, що мала статеві контакти із чотирма чоловіками.

Про це та багато іншого дізналися журналісти програми "Стосується кожного.

Нагадаємо, 13-річна дівчинка з Волині, згідно з тестом ДНК народила дитину від свого 63-річного вітчима. Чоловіка арештували.

Одразу після народження дитини до багатодітної родини малолітньої породіллі навідалася поліція, аби встановити батька немовляти. Підозри впали на вітчима дівчинки, від якого у її матері аж троє спільних дітей.

Мати неповнолітньої породіллі, 36-річна Марія, відмовляється вірити у причетність свого співмешканця до зґвалтування доньки. Сама ж дівчинка підтверджує, що мала інтимний зв'язок з вітчимом, але наголошує, що той її не гвалтував.

Батьком дитини записали 22-річного Віталія, який із малолітньою матусею протягом трьох років навчався у дитячому оздоровчому центрі.

Журналістам 8-класниця зізналася, що у неї був інтимний зв'язок ще з кількома дорослими чоловіками. Як вийшло, що доросле сексуальне життя стало нормою для школярки?

Окрім того, у зґвалтуванні підозрювали й брата Галини Олександра

Дівчинка також підтвердила свої стосунки із братом Галини Олександром та зазначила, що і він може бути батьком дитини.

Крім цього 13-річна породіля розповіла, що у дитбудинку її зґвалтував вихователь. На той час дівчинці було 10 років.

Детальніше дивіться у випуску програми:



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Теги: згвалтування, Волинь, скандал
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