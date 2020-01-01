13-річна волинянка, у зґвалтуванні якої підозрюють вітчима, зізналася у стосунках із ще трьома чоловіками. ВІДЕО





Про це та багато іншого дізналися журналісти програми "Стосується кожного.



Нагадаємо,



Одразу після народження дитини до багатодітної родини малолітньої породіллі навідалася поліція, аби встановити батька немовляти. Підозри впали на вітчима дівчинки, від якого у її матері аж троє спільних дітей.



Мати неповнолітньої породіллі, 36-річна Марія, відмовляється вірити у причетність свого співмешканця до зґвалтування доньки. Сама ж дівчинка підтверджує, що мала інтимний зв'язок з вітчимом, але наголошує, що той її не гвалтував.



Батьком дитини записали 22-річного Віталія, який із малолітньою матусею протягом трьох років навчався у дитячому оздоровчому центрі.



Журналістам 8-класниця зізналася, що у неї був інтимний зв'язок ще з кількома дорослими чоловіками. Як вийшло, що доросле сексуальне життя стало нормою для школярки?



Окрім того, у зґвалтуванні підозрювали й брата Галини Олександра



Дівчинка також підтвердила свої стосунки із братом Галини Олександром та зазначила, що і він може бути батьком дитини.



Крім цього 13-річна породіля розповіла, що у дитбудинку її зґвалтував вихователь. На той час дівчинці було 10 років.



Детальніше дивіться у випуску програми:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-річна дівчинка з Волині, яка нещодавно народила дитину, зізналася, що мала статеві контакти із чотирма чоловіками.Про це та багато іншого дізналися журналісти програми "Стосується кожного.Нагадаємо, 13-річна дівчинка з Волині, згідно з тестом ДНК народила дитину від свого 63-річного вітчима. Чоловіка арештували. Одразу після народження дитини до багатодітної родини малолітньої породіллі навідалася поліція, аби встановити батька немовляти. Підозри впали на вітчима дівчинки, від якого у її матері аж троє спільних дітей.Мати неповнолітньої породіллі, 36-річна Марія, відмовляється вірити у причетність свого співмешканця до зґвалтування доньки. Сама ж дівчинка підтверджує, що мала інтимний зв'язок з вітчимом, але наголошує, що той її не гвалтував.Батьком дитини записали 22-річного Віталія, який із малолітньою матусею протягом трьох років навчався у дитячому оздоровчому центрі.Журналістам 8-класниця зізналася, що у неї був інтимний зв'язок ще з кількома дорослими чоловіками. Як вийшло, що доросле сексуальне життя стало нормою для школярки?Окрім того, у зґвалтуванні підозрювали й брата Галини ОлександраДівчинка також підтвердила свої стосунки із братом Галини Олександром та зазначила, що і він може бути батьком дитини.Крім цього 13-річна породіля розповіла, що у дитбудинку її зґвалтував вихователь. На той час дівчинці було 10 років.Детальніше дивіться у випуску програми:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію