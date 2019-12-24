На Волині покарали заступницю голови виборчої комісії, яка проголосувала за свого чоловіка
Сьогодні, 10:25
Покарали заступницю голови однієї із виборчої дільниці Ківерцівщини, яка підробила бюлетені під час виборів 25 жовтня.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Жінка отримала за свого чоловіка бюлетені, підробила його підпис у списку виборців та проголосувала замість нього. 28 жовтня їй оголосили про підозру.
За незаконне отримання й використання виборчого бюлетеня, голосування більше одного разу та підробку офіційного документа (ч.3 ст. 158-1, ч.1 ст. 358 КК України) їй призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням на п’ять років права обіймати посади, пов’язані з організацією проведення виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування, а також зі встановленням однорічного іспитового строку.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Жінка отримала за свого чоловіка бюлетені, підробила його підпис у списку виборців та проголосувала замість нього. 28 жовтня їй оголосили про підозру.
За незаконне отримання й використання виборчого бюлетеня, голосування більше одного разу та підробку офіційного документа (ч.3 ст. 158-1, ч.1 ст. 358 КК України) їй призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням на п’ять років права обіймати посади, пов’язані з організацією проведення виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування, а також зі встановленням однорічного іспитового строку.
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