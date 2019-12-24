вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині покарали заступницю голови виборчої комісії, яка проголосувала за свого чоловіка

На Волині покарали заступницю голови виборчої комісії, яка проголосувала за свого чоловіка
Покарали заступницю голови однієї із виборчої дільниці Ківерцівщини, яка підробила бюлетені під час виборів 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Жінка отримала за свого чоловіка бюлетені, підробила його підпис у списку виборців та проголосувала замість нього. 28 жовтня їй оголосили про підозру.

За незаконне отримання й використання виборчого бюлетеня, голосування більше одного разу та підробку офіційного документа (ч.3 ст. 158-1, ч.1 ст. 358 КК України) їй призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням на п’ять років права обіймати посади, пов’язані з організацією проведення виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування, а також зі встановленням однорічного іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцбк, Ківерці, бюлетені, підробка, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донбасі від кулі снайпера загинув 31-річний військовий
Сьогодні, 10:34
У «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*
Сьогодні, 10:30
На Волині покарали заступницю голови виборчої комісії, яка проголосувала за свого чоловіка
Сьогодні, 10:25
Зеленський призначив суддю у місцевий суд Волині
Сьогодні, 10:07
У Ковелі п’яний водій розтрощив сторожову будку
Сьогодні, 09:58
Схожі новини
Волинянину, який проник у будинок і пограбував пенсіонерку, повідомили про підозру Волинянину, який проник у будинок і пограбував пенсіонерку, повідомили про підозру
24 грудень, 2019, 18:50
Волинянку підозрюють в оборудках з підробленими марками акцизного податку Волинянку підозрюють в оборудках з підробленими марками акцизного податку
30 листопад, 2019, 11:50
За підробку медичної довідки судили волинянина За підробку медичної довідки судили волинянина
07 листопад, 2018, 17:12
У Ківерцях призначили нового прокурора району У Ківерцях призначили нового прокурора району
23 липень, 2015, 17:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донбасі від кулі снайпера загинув 31-річний військовий
Сьогодні, 10:34
 0
У «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*
Сьогодні, 10:30
 0
На Волині покарали заступницю голови виборчої комісії, яка проголосувала за свого чоловіка
Сьогодні, 10:25
 0
Зеленський призначив суддю у місцевий суд Волині
Сьогодні, 10:07
 0
У Ковелі п’яний водій розтрощив сторожову будку
Сьогодні, 09:58
 0
Медіа
відео
1/8