На Волині покарали заступницю голови виборчої комісії, яка проголосувала за свого чоловіка





Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.



Жінка отримала за свого чоловіка бюлетені, підробила його підпис у списку виборців та проголосувала замість нього. 28 жовтня їй



За незаконне отримання й використання виборчого бюлетеня, голосування більше одного разу та підробку офіційного документа (ч.3 ст. 158-1, ч.1 ст. 358 КК України) їй призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням на п’ять років права обіймати посади, пов’язані з організацією проведення виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування, а також зі встановленням однорічного іспитового строку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Покарали заступницю голови однієї із виборчої дільниці Ківерцівщини, яка підробила бюлетені під час виборів 25 жовтня.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Жінка отримала за свого чоловіка бюлетені, підробила його підпис у списку виборців та проголосувала замість нього. 28 жовтня їй оголосили про підозру За незаконне отримання й використання виборчого бюлетеня, голосування більше одного разу та підробку офіційного документа (ч.3 ст. 158-1, ч.1 ст. 358 КК України) їй призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням на п’ять років права обіймати посади, пов’язані з організацією проведення виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування, а також зі встановленням однорічного іспитового строку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію