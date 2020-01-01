Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 26 листопада. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00 - 17:00м. Володимир-Волинський вул.Кальнишевського 23-43, вул.Івана Мазепи, вул.Федьковича 2-142. 09:00 - 17:00м. Володимир-Волинський вул.Уласа Самчука 6,9; вул.Лєвенцова 39-83, 44-80Вимкнень споживачів не заплановано1. 09:30 – 16:30ФОП РОМАНЮК В.О.ФОП Нікончук Ю.В.ФОП Галайко О.ВФГ"АГРОСТИЛЬ"ФГ"ЗУБР-1" с.Заболотці вул.І.Франка, вул.Уткіна, вул.Молодіжна, вул.Ставкова і прилеглі, с.Литовеж вул.Тиха, вул.Шевченка2. ПЛ-10кВ Л-04-06 10:00 – 12:00 ФОП Панасюк В.Є. – зерносклад с.Древині,БК с.Древині, школа с.Древині, ФОП Кошлата Ю.М. – магазин с.Древині,ФАП с.Древині,ФОП Пасічник І.М.-Магазин с.Лугове, ФАП с.Лугове, ФОП Марчук В.В. – склад-гараж,ФОП ДМИТРУК С.О.- адмінприміщення, склад,ФОП ЧИТАНАВА Д.М. –вагова,ФОП Матіюк А.Є. - Столярний цех смт.Іваничі,ФОП ГОНЧАР А.І. – Приміщення складу смт.Іваничі,ФОП Крищук А.В. – гараж, контора смт.Іваничі, с.Древині - повністю, с.Лугове – повністю, смт.Іваничі вул.Заводська3. ПЛ-10кВ Л46-04 від ЛР-5 10:00 – 12:00 СВК "ПЕРЕМОГА" – с.Щенятин,ФОП Козачук Л.В – магазин,Гімназія с.Щенятин, ФАП с.Щенятин с.Щенятин – повністю4. КТП-225 09:30 – 17:00 - с.Литовеж вул.Івана Франка, вул.Вербова, вул.Львівська, вул.Миру, вул.Прикордонників1. 09:00-17:00м. Камінь-Каширський,вул. Набережна, Коніщука.1. 9:00-17:00с. Жорнище – с/рада, церкваФОП Булакевич Микола ДмитровичФОП Шнит Інна ВолодимирівнаОлицьке ССТ - магазин с. Жорнищевул. Центральна,2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-311 9:00-17:00ФОП Дуб Володимир ПрокоповичФОП Ліщук Петро ДорофійовичФОП Данилевська Світлана ЮхимівнаРелігійна громада ХВЄ с.Карпилівкавул.Незалежностівул.Ветеранів,вул Л.Українки3 ПЛ 10 кВ Л70-02 частково 9:00-17:00с. Діброва - церкваФОП Кузьмич В.А. - магазинОК "Нова діброва" – дачний масивСТ"Вишенька" – дачний масив с.Діброва - повністю1. 9:00-17:00Білинська с рада, ФОП Лисюк В.А.СЛАТ «Тур»,ФОП Солов'янчук А.Ф.ФО Ющик С.Я., ФО Джулінський Л.Л.Колодяжненська сільська рада, Ковельська района державна лікарня, ветеринарної медициниВолинська дирекція АТ "Укрпошта"ФОП Яцків Г.М., ТзОВ "Притані"ФОП Хом'як О.Я., ФОП Ткачук О.В.Ковельське МТМО, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, ФОП Ющик М.Я., ФОП Зінчук О.С.ФОП Спичак М.І., ФОП Ревчук В.О.Релігійна грамада ЄХБ с.Скулин, Свято-Іоано-богословська громада Української, православної церкви с. Скулин, ФОП Оніщук В.П., ФОП Коваль О.С., Церква Адвентистів 7-го дняДП "Ковельське лісове господарство" с.Колодяжнес.Білинс.Стебліс.Скулин2. ПЛ-10кВ Л.37-09(КТП№448; КТП№-506)9:00-17:00Мале приватне підприємство "Козацька застава"Садівничий массив "Урожай" м.Ковель1. 10:00-17:00Лісгосп Локачі,інкубатор Остапчук,агробуд,ТзОВ птахопідприємство Гальчун, смт.Локачі вул.Володимирська,Котляревського,1 Травня,Г.Майдану,Садова,Горєлова2. Л22-05 10:00-17:00 комплекс Пятикори,С/рада Дорогиничі,п-ць Мельник,п-ць Прокопчук,школа дит.садок с.Пятикори,школа дит.садок с.Дорогиничі с.Дорогиничі частково, Пятикори, Н.Цевеличі1. 13:30-17:00Бібліотека вв-1Музей вв-1Гідромедобсерваторіявул. БудівельниківВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10 Л-26-07 від ПС-110Шацьк до ЛВН-197 8:00-17:00 Вол.обласний санаторій "Лісова пісня"Шацький РЕМ, ТзОВ"Шацький молокозавод"Хлібзавод Шацьк, Госпрозрахункова організація будинкоуправління -Очисні споруди смтШацьк2 КТП-169 кап ремонт 8:00-17:00 СВК "Украіна",ФОП Гошовський Мирослав Миколайович, ФОП Писачук Михайло Миколайович,ФОП Зуб Ю.М., Стаднік Надія Олександрівна,ФОП Печук Ірина ВасилівнаРел.гр.преподобногоОнуфрія Укр.Православної церкви . смтШацьк8. ПЛ-10 Л-85-03 відЛР-245 чистка траси 8:00-17:00 Магазин с.Ладинь Мосир ПустинкаЦерква с.Ладинь МосирПилорама с.ЛадиньС.рада с.ЛадиньШкола с.Ладинь МосирЛіс.Госп. с.Мосир сПустинка,сЛадинь,сМосир9. ПЛ-10 Л-58-09 чистка траси 8:00-17:00 АЗС УкрНафта, ТОВ "Надія", ФОП Веремчук К.О.ФОП Кузнецов Валерій ГеоргійовичКомунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"ФОП Гаврилюк Валентина ВолодимирівнаЛюбомльське споживче товариство-Магазин №7, ФОП Гурко Олександр Володимирович, ФОП Шиць Лідія ЯківнаПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ФОП Піскуровський Евген Степанович, Управління державної казначейської служби України, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІД"ФІРМА ПРОМІНЬ ЛТД"ТзОВ "Любомльське РБП"ВДСО при УМВС України у Вол. обл.ФОП Гольчук Олексій МихайловичУправління фінансів Любомльської держадміністрації, РВ УМВС України м. ЛюбомльВідкрите акціонерн.тов. Нац.акц.страх.ком"Оранта"Любомльська міжрайонна державна податкова інспекці, Приватна фірма "РАК"ФОП Степанюк Майя ОлексіївнаБар"Ямка", ФОП Бондарук Руслан ВасильовичСп-не українсько-німецьке тов.з обм.відп."Кершер" мЛюбомль вулБрестська, Комсомольська,Загородня,Промислова К.Антонова, Завальська, Незалежності ,І.Франка, Дружби, Володимирська, Б.Хмельницького, Щорса, 1.Травня10. ЗТП-306 Л-3 заміна опори ПЛ-0.4кв 8:00-17:00ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівнам. Любомль вул.Дружби Кібенка Мохнюка.1. 10:00 - 17:00ПрАТ Київстар (вишка мобільного зв’язку), зерносклад, магазин, клуб, дитячий садок с.Деревок (частково)1. 10:00-18:00КТП-50, с. Градиськ - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-51.КТП-407, с. Градиськ - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб.дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт).КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд.майданчик).1. 9:00-17:00Дачний масив «Прикордонник», ресторан «Три бобри», дитячий табір, магазин с. Литовеж1. 10:00 - 15:00НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ВЕЛИМЧЕ;ФОП Шиманська Тетяна Миколаївна: Ларьок "Рукавичка"Велимче;ФОП Савлук Галина Миколаївна: Магазин Велимче;ФОП Зуб Степан Павлович: Ларьок"Любарт" с.Велимче;ФОП Кручок Галина Адамівна: Велимче"Ритуал"ФОП Каган Василь Григорович: млин с.Велимче, Пилорама с.Велимче;Православна Церква с.Велимче Свято-Покровська;Велимченська сільська Рада;ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНЬФАРМПОСТАЧ";ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія;ФОП Миколаюк Іван Васильович: Бар"Турія "Велимче; Продмаг с.ВелимчеФОП Повх Галина Петрівна: Баня;ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА";ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"; СГПП "Надія";ФОП Павлович Юрій Іванович: Магазин "Даринка"Велимче;ФОП Супрунюк Сергій Миколаєвич: Магазин"Дар" с.Велимче;ФОП Видрич Микола Олексійович: Кафе-бар"Хуторок" с.Велимче;ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА"; с. Велимче2. КТП-327 12:00 - 14:00 ФОП ДЕНИСЮК ТЕТЯНА ЯКІВНА: Магазин"Лісовик"Заболоття; Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство" смт .Заболоття, вул. Заводська1. 9:00-17:00м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.2 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю)ПЛ-0,4 кВ ТП-1229:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.ПЛ-0,4 кВ ТП-1539:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.ПЛ-0,4 кВ ТП-1899:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..6 ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги.7 ПЛ-10кВ Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)с.Немир (повністю)с.Доросині (повністю)с.Немир (повністю)8 ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Ясенівка (повністю)с.Вітоніж (повністю)с.Раймісто (повністю)с.Ясенівка (повністю)с.Вітоніж (повністю)с.Раймісто (повністю)9 ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин (повністю)с.Квітневе (повністю)с.Щурин (повністю)с.Квітневе (повністю)10 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю)с.Ворончин пилорама, станція зв’язку.с.Доросині пилорама, млин, СКЗ, вагова, зернотік, телятник, корівник, ГРП, церква, ветдільниця.с.Тристень (повністю)с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Паркова, пров.Степовий, Молодіжна, Миру.11 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Кияж (повністю)с.Вічині (повністю)с.Береськ (повністю)с.Студині (повністю)с.Ворончин (повністю) с.Кияж (повністю)с.Вічині (повністю)с.Береськ (повністю)с.Студині (повністю)с.Ворончин (повністю)12ПЛ-0,4 кВ ТП-440_Л-39:00-17:00 с.Топільне кіоск, майстерня, школа, магазин. с.Топільне вул.Центральна.1. 11:00 - 17:00.с. Лютка Магазин, ФАП,ПП Костючик П.С. .с Яревище Школа. Магазин. .с Мокре х Біляші,.с Дубечно куток Костяново, с Мокре, повністю .с Лютка,с Яревище.1. 10:00-16:30смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. Паралельна2 ПЛ-0,4кВКТП-291 13:00-15:00 с.Селець3 ПЛ-0,4кВЩТП-249 13:00-15:00 Дит.садок, столова, школа, клуб, ФГ «Перлина Турії», - адмінприміщення, ФОП Дяк, Стичук - магазин с.Селець4. 10:00-13:00Туличівська с/р – клуб, ТРСТ – магазин, школа, ФАП с. Літин5. 13:00-15:30с.Туличів