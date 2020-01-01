Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 26 листопада. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
м. Володимир-Волинський вул.Кальнишевського 23-43, вул.Івана Мазепи, вул.Федьковича 2-14
2. 09:00 - 17:00
м. Володимир-Волинський вул.Уласа Самчука 6,9; вул.Лєвенцова 39-83, 44-80
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 09:30 – 16:30
ФОП РОМАНЮК В.О.
ФОП Нікончук Ю.В.
ФОП Галайко О.В
ФГ"АГРОСТИЛЬ"
ФГ"ЗУБР-1" с.Заболотці вул.І.Франка, вул.Уткіна, вул.Молодіжна, вул.Ставкова і прилеглі, с.Литовеж вул.Тиха, вул.Шевченка
2. ПЛ-10кВ Л-04-06 10:00 – 12:00 ФОП Панасюк В.Є. – зерносклад с.Древині,
БК с.Древині, школа с.Древині, ФОП Кошлата Ю.М. – магазин с.Древині,ФАП с.Древині,ФОП Пасічник І.М.-Магазин с.Лугове, ФАП с.Лугове, ФОП Марчук В.В. – склад-гараж,ФОП ДМИТРУК С.О.- адмінприміщення, склад,ФОП ЧИТАНАВА Д.М. –вагова,ФОП Матіюк А.Є. - Столярний цех смт.Іваничі,ФОП ГОНЧАР А.І. – Приміщення складу смт.Іваничі,ФОП Крищук А.В. – гараж, контора смт.Іваничі, с.Древині - повністю, с.Лугове – повністю, смт.Іваничі вул.Заводська
3. ПЛ-10кВ Л46-04 від ЛР-5 10:00 – 12:00 СВК "ПЕРЕМОГА" – с.Щенятин,
ФОП Козачук Л.В – магазин,
Гімназія с.Щенятин, ФАП с.Щенятин с.Щенятин – повністю
4. КТП-225 09:30 – 17:00 - с.Литовеж вул.Івана Франка, вул.Вербова, вул.Львівська, вул.Миру, вул.Прикордонників
Камінь-Каширський район
1. 09:00-17:00
м. Камінь-Каширський,
вул. Набережна, Коніщука.
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
с. Жорнище – с/рада, церква
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
ФОП Шнит Інна Володимирівна
Олицьке ССТ - магазин с. Жорнище
вул. Центральна,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-311 9:00-17:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
3 ПЛ 10 кВ Л70-02 частково 9:00-17:00
с. Діброва - церква
ФОП Кузьмич В.А. - магазин
ОК "Нова діброва" – дачний масив
СТ"Вишенька" – дачний масив с.Діброва - повністю
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Білинська с рада, ФОП Лисюк В.А.
СЛАТ «Тур»,ФОП Солов'янчук А.Ф.
ФО Ющик С.Я., ФО Джулінський Л.Л.
Колодяжненська сільська рада, Ковельська района державна лікарня, ветеринарної медицини
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Яцків Г.М., ТзОВ "Притані"
ФОП Хом'як О.Я., ФОП Ткачук О.В.
Ковельське МТМО, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, ФОП Ющик М.Я., ФОП Зінчук О.С.
ФОП Спичак М.І., ФОП Ревчук В.О.
Релігійна грамада ЄХБ с.Скулин, Свято-Іоано-богословська громада Української, православної церкви с. Скулин, ФОП Оніщук В.П., ФОП Коваль О.С., Церква Адвентистів 7-го дня
ДП "Ковельське лісове господарство" с.Колодяжне
с.Білин
с.Стеблі
с.Скулин
2. ПЛ-10кВ Л.37-09
(КТП№448; КТП№-506)
9:00-17:00
Мале приватне підприємство "Козацька застава"
Садівничий массив "Урожай" м.Ковель
Локачинський район
1. 10:00-17:00
Лісгосп Локачі,інкубатор Остапчук,агробуд,ТзОВ птахопідприємство Гальчун, смт.Локачі вул.Володимирська,Котляревського,1 Травня,Г.Майдану,Садова,Горєлова
2. Л22-05 10:00-17:00 комплекс Пятикори,С/рада Дорогиничі,п-ць Мельник,п-ць Прокопчук,школа дит.садок с.Пятикори,школа дит.садок с.Дорогиничі с.Дорогиничі частково, Пятикори, Н.Цевеличі
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Бібліотека вв-1
Музей вв-1
Гідромедобсерваторія
вул. Будівельників
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л-26-07 від ПС-110Шацьк до ЛВН-197 8:00-17:00 Вол.обласний санаторій "Лісова пісня"
Шацький РЕМ, ТзОВ"Шацький молокозавод"
Хлібзавод Шацьк, Госпрозрахункова організація будинкоуправління -Очисні споруди смтШацьк
2 КТП-169 кап ремонт 8:00-17:00 СВК "Украіна",ФОП Гошовський Мирослав Миколайович, ФОП Писачук Михайло Миколайович,ФОП Зуб Ю.М., Стаднік Надія Олександрівна,ФОП Печук Ірина Василівна
Рел.гр.преподобногоОнуфрія Укр.Православної церкви . смтШацьк
8. ПЛ-10 Л-85-03 відЛР-245 чистка траси 8:00-17:00 Магазин с.Ладинь Мосир Пустинка
Церква с.Ладинь Мосир
Пилорама с.Ладинь
С.рада с.Ладинь
Школа с.Ладинь Мосир
Ліс.Госп. с.Мосир сПустинка,сЛадинь,сМосир
9. ПЛ-10 Л-58-09 чистка траси 8:00-17:00 АЗС УкрНафта, ТОВ "Надія", ФОП Веремчук К.О.
ФОП Кузнецов Валерій Георгійович
Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"
ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна
Любомльське споживче товариство-
Магазин №7, ФОП Гурко Олександр Володимирович, ФОП Шиць Лідія Яківна
ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ФОП Піскуровський Евген Степанович, Управління державної казначейської служби України, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІД"ФІРМА ПРОМІНЬ ЛТД"
ТзОВ "Любомльське РБП"
ВДСО при УМВС України у Вол. обл.
ФОП Гольчук Олексій Михайлович
Управління фінансів Любомльської держадміністрації, РВ УМВС України м. Любомль
Відкрите акціонерн.тов. Нац.акц.страх.ком"Оранта"
Любомльська міжрайонна державна податкова інспекці, Приватна фірма "РАК"
ФОП Степанюк Майя Олексіївна
Бар"Ямка", ФОП Бондарук Руслан Васильович
Сп-не українсько-німецьке тов.з обм.відп."Кершер" мЛюбомль вулБрестська, Комсомольська,Загородня,Промислова К.Антонова, Завальська, Незалежності ,І.Франка, Дружби, Володимирська, Б.Хмельницького, Щорса, 1.Травня
10. ЗТП-306 Л-3 заміна опори ПЛ-0.4кв 8:00-17:00
ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна
м. Любомль вул.Дружби Кібенка Мохнюка.
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
ПрАТ Київстар (вишка мобільного зв’язку), зерносклад, магазин, клуб, дитячий садок с.Деревок (частково)
Маневицький район
1. 10:00-18:00
КТП-50, с. Градиськ - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-51.
КТП-407, с. Градиськ - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб.дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт).
КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд.майданчик).
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
Дачний масив «Прикордонник», ресторан «Три бобри», дитячий табір, магазин с. Литовеж
Ратнівський район
1. 10:00 - 15:00
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ВЕЛИМЧЕ;
ФОП Шиманська Тетяна Миколаївна: Ларьок "Рукавичка"Велимче;ФОП Савлук Галина Миколаївна: Магазин Велимче;
ФОП Зуб Степан Павлович: Ларьок"Любарт" с.Велимче;ФОП Кручок Галина Адамівна: Велимче"Ритуал"ФОП Каган Василь Григорович: млин с.Велимче, Пилорама с.Велимче;
Православна Церква с.Велимче Свято-Покровська;
Велимченська сільська Рада;
ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНЬФАРМПОСТАЧ";
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія;
ФОП Миколаюк Іван Васильович: Бар"Турія "Велимче; Продмаг с.Велимче
ФОП Повх Галина Петрівна: Баня;
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА";ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"; СГПП "Надія";
ФОП Павлович Юрій Іванович: Магазин "Даринка"Велимче;ФОП Супрунюк Сергій Миколаєвич: Магазин"Дар" с.Велимче;
ФОП Видрич Микола Олексійович: Кафе-бар"Хуторок" с.Велимче;
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА"; с. Велимче
2. КТП-327 12:00 - 14:00 ФОП ДЕНИСЮК ТЕТЯНА ЯКІВНА: Магазин"Лісовик"Заболоття; Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство" смт .Заболоття, вул. Заводська
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.
2 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
3
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
4
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
5
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..
6 ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги.
7 ПЛ-10кВ Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)
с.Немир (повністю)
с.Доросині (повністю)
с.Немир (повністю)
8 ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Ясенівка (повністю)
с.Вітоніж (повністю)
с.Раймісто (повністю)
с.Ясенівка (повністю)
с.Вітоніж (повністю)
с.Раймісто (повністю)
9 ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин (повністю)
с.Квітневе (повністю)
с.Щурин (повністю)
с.Квітневе (повністю)
10 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю)
с.Ворончин пилорама, станція зв’язку.
с.Доросині пилорама, млин, СКЗ, вагова, зернотік, телятник, корівник, ГРП, церква, ветдільниця.
с.Тристень (повністю)
с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Паркова, пров.Степовий, Молодіжна, Миру.
11 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Кияж (повністю)
с.Вічині (повністю)
с.Береськ (повністю)
с.Студині (повністю)
с.Ворончин (повністю) с.Кияж (повністю)
с.Вічині (повністю)
с.Береськ (повністю)
с.Студині (повністю)
с.Ворончин (повністю)
12
ПЛ-0,4 кВ ТП-440_Л-3
9:00-17:00 с.Топільне кіоск, майстерня, школа, магазин. с.Топільне вул.Центральна.
Старовижівський район
1. 11:00 - 17:00.
с. Лютка Магазин, ФАП,ПП Костючик П.С. .с Яревище Школа. Магазин. .с Мокре х Біляші,.с Дубечно куток Костяново, с Мокре, повністю .с Лютка,с Яревище.
Турійський район
1. 10:00-16:30
смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. Паралельна
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-291 13:00-15:00 с.Селець
3 ПЛ-0,4кВ
ЩТП-249 13:00-15:00 Дит.садок, столова, школа, клуб, ФГ «Перлина Турії», - адмінприміщення, ФОП Дяк, Стичук - магазин с.Селець
4. 10:00-13:00
Туличівська с/р – клуб, ТРСТ – магазин, школа, ФАП с. Літин
5. 13:00-15:30
с.Туличів
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
м. Володимир-Волинський вул.Кальнишевського 23-43, вул.Івана Мазепи, вул.Федьковича 2-14
2. 09:00 - 17:00
м. Володимир-Волинський вул.Уласа Самчука 6,9; вул.Лєвенцова 39-83, 44-80
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 09:30 – 16:30
ФОП РОМАНЮК В.О.
ФОП Нікончук Ю.В.
ФОП Галайко О.В
ФГ"АГРОСТИЛЬ"
ФГ"ЗУБР-1" с.Заболотці вул.І.Франка, вул.Уткіна, вул.Молодіжна, вул.Ставкова і прилеглі, с.Литовеж вул.Тиха, вул.Шевченка
2. ПЛ-10кВ Л-04-06 10:00 – 12:00 ФОП Панасюк В.Є. – зерносклад с.Древині,
БК с.Древині, школа с.Древині, ФОП Кошлата Ю.М. – магазин с.Древині,ФАП с.Древині,ФОП Пасічник І.М.-Магазин с.Лугове, ФАП с.Лугове, ФОП Марчук В.В. – склад-гараж,ФОП ДМИТРУК С.О.- адмінприміщення, склад,ФОП ЧИТАНАВА Д.М. –вагова,ФОП Матіюк А.Є. - Столярний цех смт.Іваничі,ФОП ГОНЧАР А.І. – Приміщення складу смт.Іваничі,ФОП Крищук А.В. – гараж, контора смт.Іваничі, с.Древині - повністю, с.Лугове – повністю, смт.Іваничі вул.Заводська
3. ПЛ-10кВ Л46-04 від ЛР-5 10:00 – 12:00 СВК "ПЕРЕМОГА" – с.Щенятин,
ФОП Козачук Л.В – магазин,
Гімназія с.Щенятин, ФАП с.Щенятин с.Щенятин – повністю
4. КТП-225 09:30 – 17:00 - с.Литовеж вул.Івана Франка, вул.Вербова, вул.Львівська, вул.Миру, вул.Прикордонників
Камінь-Каширський район
1. 09:00-17:00
м. Камінь-Каширський,
вул. Набережна, Коніщука.
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
с. Жорнище – с/рада, церква
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
ФОП Шнит Інна Володимирівна
Олицьке ССТ - магазин с. Жорнище
вул. Центральна,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-311 9:00-17:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
3 ПЛ 10 кВ Л70-02 частково 9:00-17:00
с. Діброва - церква
ФОП Кузьмич В.А. - магазин
ОК "Нова діброва" – дачний масив
СТ"Вишенька" – дачний масив с.Діброва - повністю
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Білинська с рада, ФОП Лисюк В.А.
СЛАТ «Тур»,ФОП Солов'янчук А.Ф.
ФО Ющик С.Я., ФО Джулінський Л.Л.
Колодяжненська сільська рада, Ковельська района державна лікарня, ветеринарної медицини
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Яцків Г.М., ТзОВ "Притані"
ФОП Хом'як О.Я., ФОП Ткачук О.В.
Ковельське МТМО, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, ФОП Ющик М.Я., ФОП Зінчук О.С.
ФОП Спичак М.І., ФОП Ревчук В.О.
Релігійна грамада ЄХБ с.Скулин, Свято-Іоано-богословська громада Української, православної церкви с. Скулин, ФОП Оніщук В.П., ФОП Коваль О.С., Церква Адвентистів 7-го дня
ДП "Ковельське лісове господарство" с.Колодяжне
с.Білин
с.Стеблі
с.Скулин
2. ПЛ-10кВ Л.37-09
(КТП№448; КТП№-506)
9:00-17:00
Мале приватне підприємство "Козацька застава"
Садівничий массив "Урожай" м.Ковель
Локачинський район
1. 10:00-17:00
Лісгосп Локачі,інкубатор Остапчук,агробуд,ТзОВ птахопідприємство Гальчун, смт.Локачі вул.Володимирська,Котляревського,1 Травня,Г.Майдану,Садова,Горєлова
2. Л22-05 10:00-17:00 комплекс Пятикори,С/рада Дорогиничі,п-ць Мельник,п-ць Прокопчук,школа дит.садок с.Пятикори,школа дит.садок с.Дорогиничі с.Дорогиничі частково, Пятикори, Н.Цевеличі
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Бібліотека вв-1
Музей вв-1
Гідромедобсерваторія
вул. Будівельників
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л-26-07 від ПС-110Шацьк до ЛВН-197 8:00-17:00 Вол.обласний санаторій "Лісова пісня"
Шацький РЕМ, ТзОВ"Шацький молокозавод"
Хлібзавод Шацьк, Госпрозрахункова організація будинкоуправління -Очисні споруди смтШацьк
2 КТП-169 кап ремонт 8:00-17:00 СВК "Украіна",ФОП Гошовський Мирослав Миколайович, ФОП Писачук Михайло Миколайович,ФОП Зуб Ю.М., Стаднік Надія Олександрівна,ФОП Печук Ірина Василівна
Рел.гр.преподобногоОнуфрія Укр.Православної церкви . смтШацьк
8. ПЛ-10 Л-85-03 відЛР-245 чистка траси 8:00-17:00 Магазин с.Ладинь Мосир Пустинка
Церква с.Ладинь Мосир
Пилорама с.Ладинь
С.рада с.Ладинь
Школа с.Ладинь Мосир
Ліс.Госп. с.Мосир сПустинка,сЛадинь,сМосир
9. ПЛ-10 Л-58-09 чистка траси 8:00-17:00 АЗС УкрНафта, ТОВ "Надія", ФОП Веремчук К.О.
ФОП Кузнецов Валерій Георгійович
Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"
ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна
Любомльське споживче товариство-
Магазин №7, ФОП Гурко Олександр Володимирович, ФОП Шиць Лідія Яківна
ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ФОП Піскуровський Евген Степанович, Управління державної казначейської служби України, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІД"ФІРМА ПРОМІНЬ ЛТД"
ТзОВ "Любомльське РБП"
ВДСО при УМВС України у Вол. обл.
ФОП Гольчук Олексій Михайлович
Управління фінансів Любомльської держадміністрації, РВ УМВС України м. Любомль
Відкрите акціонерн.тов. Нац.акц.страх.ком"Оранта"
Любомльська міжрайонна державна податкова інспекці, Приватна фірма "РАК"
ФОП Степанюк Майя Олексіївна
Бар"Ямка", ФОП Бондарук Руслан Васильович
Сп-не українсько-німецьке тов.з обм.відп."Кершер" мЛюбомль вулБрестська, Комсомольська,Загородня,Промислова К.Антонова, Завальська, Незалежності ,І.Франка, Дружби, Володимирська, Б.Хмельницького, Щорса, 1.Травня
10. ЗТП-306 Л-3 заміна опори ПЛ-0.4кв 8:00-17:00
ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна
м. Любомль вул.Дружби Кібенка Мохнюка.
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
ПрАТ Київстар (вишка мобільного зв’язку), зерносклад, магазин, клуб, дитячий садок с.Деревок (частково)
Маневицький район
1. 10:00-18:00
КТП-50, с. Градиськ - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-51.
КТП-407, с. Градиськ - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб.дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт).
КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд.майданчик).
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
Дачний масив «Прикордонник», ресторан «Три бобри», дитячий табір, магазин с. Литовеж
Ратнівський район
1. 10:00 - 15:00
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ВЕЛИМЧЕ;
ФОП Шиманська Тетяна Миколаївна: Ларьок "Рукавичка"Велимче;ФОП Савлук Галина Миколаївна: Магазин Велимче;
ФОП Зуб Степан Павлович: Ларьок"Любарт" с.Велимче;ФОП Кручок Галина Адамівна: Велимче"Ритуал"ФОП Каган Василь Григорович: млин с.Велимче, Пилорама с.Велимче;
Православна Церква с.Велимче Свято-Покровська;
Велимченська сільська Рада;
ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНЬФАРМПОСТАЧ";
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія;
ФОП Миколаюк Іван Васильович: Бар"Турія "Велимче; Продмаг с.Велимче
ФОП Повх Галина Петрівна: Баня;
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА";ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"; СГПП "Надія";
ФОП Павлович Юрій Іванович: Магазин "Даринка"Велимче;ФОП Супрунюк Сергій Миколаєвич: Магазин"Дар" с.Велимче;
ФОП Видрич Микола Олексійович: Кафе-бар"Хуторок" с.Велимче;
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА"; с. Велимче
2. КТП-327 12:00 - 14:00 ФОП ДЕНИСЮК ТЕТЯНА ЯКІВНА: Магазин"Лісовик"Заболоття; Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство" смт .Заболоття, вул. Заводська
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.
2 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
3
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
4
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
5
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..
6 ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги.
7 ПЛ-10кВ Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)
с.Немир (повністю)
с.Доросині (повністю)
с.Немир (повністю)
8 ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Ясенівка (повністю)
с.Вітоніж (повністю)
с.Раймісто (повністю)
с.Ясенівка (повністю)
с.Вітоніж (повністю)
с.Раймісто (повністю)
9 ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин (повністю)
с.Квітневе (повністю)
с.Щурин (повністю)
с.Квітневе (повністю)
10 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю)
с.Ворончин пилорама, станція зв’язку.
с.Доросині пилорама, млин, СКЗ, вагова, зернотік, телятник, корівник, ГРП, церква, ветдільниця.
с.Тристень (повністю)
с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Паркова, пров.Степовий, Молодіжна, Миру.
11 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Кияж (повністю)
с.Вічині (повністю)
с.Береськ (повністю)
с.Студині (повністю)
с.Ворончин (повністю) с.Кияж (повністю)
с.Вічині (повністю)
с.Береськ (повністю)
с.Студині (повністю)
с.Ворончин (повністю)
12
ПЛ-0,4 кВ ТП-440_Л-3
9:00-17:00 с.Топільне кіоск, майстерня, школа, магазин. с.Топільне вул.Центральна.
Старовижівський район
1. 11:00 - 17:00.
с. Лютка Магазин, ФАП,ПП Костючик П.С. .с Яревище Школа. Магазин. .с Мокре х Біляші,.с Дубечно куток Костяново, с Мокре, повністю .с Лютка,с Яревище.
Турійський район
1. 10:00-16:30
смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. Паралельна
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-291 13:00-15:00 с.Селець
3 ПЛ-0,4кВ
ЩТП-249 13:00-15:00 Дит.садок, столова, школа, клуб, ФГ «Перлина Турії», - адмінприміщення, ФОП Дяк, Стичук - магазин с.Селець
4. 10:00-13:00
Туличівська с/р – клуб, ТРСТ – магазин, школа, ФАП с. Літин
5. 13:00-15:30
с.Туличів
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