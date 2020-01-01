П'ятеро переможців виборів відмовилися від мандатів депутатів Луцької міськради
Сьогодні, 16:58
Частина новообраних депутатів Луцької міської ради написали заяви про відмову від мандатів.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Луцькій міській територіальній виборчій комісії.
Так, від мандатів відмовилися Ігор Поліщук («ЗА Майбутнє», обраний Луцьким міським головою), Ігор Палиця («ЗА Майбутнє»), Галина Падалко («Свідомі»), Андрій Покровський («Свідомі»), Любов Серба (ВО «Свобода» – обрана депутакою обласної ради).
Натомість в раду зайдуть їх колеги по партійному списку: Оксана Степанюк («ЗА Майбутнє», замість Ігоря Поліщука) та Вікторія Майборода («ЗА Майбутнє», замість Ігоря Палиці), Андрій Лучик («Свідомі», замість Галини Падалко), Андрій Маруняк («Свідомі», замість Андрія Покровського), Андрій Білан (ВО «Свобода», замість Любові Серби).
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Луцькій міській територіальній виборчій комісії.
Так, від мандатів відмовилися Ігор Поліщук («ЗА Майбутнє», обраний Луцьким міським головою), Ігор Палиця («ЗА Майбутнє»), Галина Падалко («Свідомі»), Андрій Покровський («Свідомі»), Любов Серба (ВО «Свобода» – обрана депутакою обласної ради).
Натомість в раду зайдуть їх колеги по партійному списку: Оксана Степанюк («ЗА Майбутнє», замість Ігоря Поліщука) та Вікторія Майборода («ЗА Майбутнє», замість Ігоря Палиці), Андрій Лучик («Свідомі», замість Галини Падалко), Андрій Маруняк («Свідомі», замість Андрія Покровського), Андрій Білан (ВО «Свобода», замість Любові Серби).
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