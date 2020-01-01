П'ятеро переможців виборів відмовилися від мандатів депутатів Луцької міськради





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Так, від мандатів відмовилися Ігор Поліщук («ЗА Майбутнє», обраний Луцьким міським головою), Ігор Палиця («ЗА Майбутнє»), Галина Падалко («Свідомі»), Андрій Покровський («Свідомі»), Любов Серба (ВО «Свобода» – обрана депутакою обласної ради).



Натомість в раду зайдуть їх колеги по партійному списку: Оксана Степанюк («ЗА Майбутнє», замість Ігоря Поліщука) та Вікторія Майборода («ЗА Майбутнє», замість Ігоря Палиці), Андрій Лучик («Свідомі», замість Галини Падалко), Андрій Маруняк («Свідомі», замість Андрія Покровського), Андрій Білан (ВО «Свобода», замість Любові Серби).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Частина новообраних депутатів Луцької міської ради написали заяви про відмову від мандатів.Про це повідомили у Луцькій міській територіальній виборчій комісії.Так, від мандатів відмовилися(«ЗА Майбутнє», обраний Луцьким міським головою),(«ЗА Майбутнє»),(«Свідомі»),(«Свідомі»),(ВО «Свобода» – обрана депутакою обласної ради).Натомість в раду зайдуть їх колеги по партійному списку:(«ЗА Майбутнє», замість Ігоря Поліщука) та(«ЗА Майбутнє», замість Ігоря Палиці),(«Свідомі», замість Галини Падалко),(«Свідомі», замість Андрія Покровського),(ВО «Свобода», замість Любові Серби).

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