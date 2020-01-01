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У Луцьку монтують новорічну ялинку. ФОТО

У Луцьку монтують новорічну ялинку. ФОТО
У Луцьку на площі біля РЦ «Промінь» монтують святкову новорічну ялинку.

Символ новорічно-різдв’яних свят почали встановлювати у четвер, 26 листопада.

Зазначимо, що ось уже четвертий рік поспіль ялинку розміщують на місці фонтану перед розважальним центром.

Конструкція складатиметься із металевих куль різного діаметру, прикрашених гірляндами, які кріпляться до каркасу.


У Луцьку монтують новорічну ялинку. ФОТО
У Луцьку монтують новорічну ялинку. ФОТО

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Теги: Ялинка, Промінь, Луцьк
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