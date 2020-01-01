У Луцьку монтують новорічну ялинку. ФОТО





Символ новорічно-різдв’яних свят почали встановлювати у четвер, 26 листопада.



Зазначимо, що ось уже четвертий рік поспіль ялинку розміщують на місці фонтану перед розважальним центром.



Конструкція складатиметься із металевих куль різного діаметру, прикрашених гірляндами, які кріпляться до каркасу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на площі біля РЦ «Промінь» монтують святкову новорічну ялинку.Символ новорічно-різдв’яних свят почали встановлювати у четвер, 26 листопада.Зазначимо, що ось уже четвертий рік поспіль ялинку розміщують на місці фонтану перед розважальним центром.Конструкція складатиметься із металевих куль різного діаметру, прикрашених гірляндами, які кріпляться до каркасу.

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