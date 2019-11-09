У Луцьку збили 15-річну дитину: шукають свідків аварії





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила прессекретарка патрульної поліції Волині Валентина Мельник.



Патрульні, які прибули за вказаною адресою, встановили, що водій, який керував т/з Dodge Grand Caravan здійснив наїзд на 15-річну дитину.



Останню госпіталізували для подальшого обстеження. Патрульні забезпечували охорону місця події до приїзду слідчого Луцького ВП.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку шукають свідків аварії, що трапилася близько 18 години 28 листопада на проспекті Молоді, поблизу бару «Бучер». У ДТП постраждала 15-річна дитина.Про цеповідомила прессекретарка патрульної поліції ВолиніПатрульні, які прибули за вказаною адресою, встановили, що водій, який керував т/з Dodge Grand Caravan здійснив наїзд на 15-річну дитину.Останню госпіталізували для подальшого обстеження. Патрульні забезпечували охорону місця події до приїзду слідчого Луцького ВП.

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