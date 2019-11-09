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У Луцьку збили 15-річну дитину: шукають свідків аварії

У Луцьку збили 15-річну дитину: шукають свідків аварії
У Луцьку шукають свідків аварії, що трапилася близько 18 години 28 листопада на проспекті Молоді, поблизу бару «Бучер». У ДТП постраждала 15-річна дитина.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила прессекретарка патрульної поліції Волині Валентина Мельник.

Патрульні, які прибули за вказаною адресою, встановили, що водій, який керував т/з Dodge Grand Caravan здійснив наїзд на 15-річну дитину.

Останню госпіталізували для подальшого обстеження. Патрульні забезпечували охорону місця події до приїзду слідчого Луцького ВП.

У Луцьку збили 15-річну дитину: шукають свідків аварії


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Теги: Луцьк, аварія, ДТП, свідки, дитина
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