На Волині – майже пів сотні шкіл, де навчається менше 20 учнів. ВІДЕО





Про це в ефірі програми «Актуально» наТетяна Соломіна.



«Із 600 шкіл на Волині є 43 школи, де навчається від 6 до 20-ти дітей. Чи потрібно закривати такі школи вирішує виключно громада, але основним під час такого рішення має бути якість освіти», – каже Тетяна Соломіна.



Крім цього посадовиця додає, що потрібно розібратися, чи є в таких школах повноцінний спортзал і комп`ютерний клас, які там вбиральні і як виглядають самі навчальні аудиторії. Можливо закриття школи відкриє перед дітьми нові можливості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 43 школах на Волині навчається менше 20-ти дітей.Про це в ефірі програми «Актуально» на 12 каналі розповіла заступниця начальниці управління освіти і науки Волинської ОДА«Із 600 шкіл на Волині є 43 школи, де навчається від 6 до 20-ти дітей. Чи потрібно закривати такі школи вирішує виключно громада, але основним під час такого рішення має бути якість освіти», – каже Тетяна Соломіна.Крім цього посадовиця додає, що потрібно розібратися, чи є в таких школах повноцінний спортзал і комп`ютерний клас, які там вбиральні і як виглядають самі навчальні аудиторії. Можливо закриття школи відкриє перед дітьми нові можливості.

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