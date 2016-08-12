вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині – майже пів сотні шкіл, де навчається менше 20 учнів. ВІДЕО

На Волині – майже пів сотні шкіл, де навчається менше 20 учнів. ВІДЕО
У 43 школах на Волині навчається менше 20-ти дітей.

Про це в ефірі програми «Актуально» на 12 каналі розповіла заступниця начальниці управління освіти і науки Волинської ОДА Тетяна Соломіна.

«Із 600 шкіл на Волині є 43 школи, де навчається від 6 до 20-ти дітей. Чи потрібно закривати такі школи вирішує виключно громада, але основним під час такого рішення має бути якість освіти», – каже Тетяна Соломіна.

Крім цього посадовиця додає, що потрібно розібратися, чи є в таких школах повноцінний спортзал і комп`ютерний клас, які там вбиральні і як виглядають самі навчальні аудиторії. Можливо закриття школи відкриє перед дітьми нові можливості.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школа, малокомплектна, учні, освіта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – майже пів сотні шкіл, де навчається менше 20 учнів. ВІДЕО
Сьогодні, 06:22
На Волині суд оштрафував депутата
Сьогодні, 05:22
В Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3000 років. ФОТО
Сьогодні, 04:15
У волинському місті відбулись змагання зі споривного орієнтування
Сьогодні, 03:24
Google заблокувала смартфонам Huawei доступ до власних продуктів
Сьогодні, 02:26
Схожі новини
Відкрили доступ до оновлених навчальних програм для 1-4 класів Відкрили доступ до оновлених навчальних програм для 1-4 класів
12 серпень, 2016, 01:37
На Волині учні 31 школи досі змушені ходити у вбиральню на вулицю. ВІДЕО На Волині учні 31 школи досі змушені ходити у вбиральню на вулицю. ВІДЕО
17 жовтень, 16:16
В Україні розширили можливості для дистанційного навчання у школах В Україні розширили можливості для дистанційного навчання у школах
17 жовтень, 15:16
В Україні запроваджують нові стандарти середньої освіти В Україні запроваджують нові стандарти середньої освіти
09 жовтень, 07:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – майже пів сотні шкіл, де навчається менше 20 учнів. ВІДЕО
Сьогодні, 06:22
 0
На Волині суд оштрафував депутата
Сьогодні, 05:22
 0
В Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3000 років. ФОТО
Сьогодні, 04:15
 0
У волинському місті відбулись змагання зі споривного орієнтування
Сьогодні, 03:24
 0
Google заблокувала смартфонам Huawei доступ до власних продуктів
Сьогодні, 02:26
 0
Медіа
відео
1/8