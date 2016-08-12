На Волині – майже пів сотні шкіл, де навчається менше 20 учнів. ВІДЕО
Сьогодні, 06:22
У 43 школах на Волині навчається менше 20-ти дітей.
Про це в ефірі програми «Актуально» на 12 каналі розповіла заступниця начальниці управління освіти і науки Волинської ОДА Тетяна Соломіна.
«Із 600 шкіл на Волині є 43 школи, де навчається від 6 до 20-ти дітей. Чи потрібно закривати такі школи вирішує виключно громада, але основним під час такого рішення має бути якість освіти», – каже Тетяна Соломіна.
Крім цього посадовиця додає, що потрібно розібратися, чи є в таких школах повноцінний спортзал і комп`ютерний клас, які там вбиральні і як виглядають самі навчальні аудиторії. Можливо закриття школи відкриє перед дітьми нові можливості.
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Про це в ефірі програми «Актуально» на 12 каналі розповіла заступниця начальниці управління освіти і науки Волинської ОДА Тетяна Соломіна.
«Із 600 шкіл на Волині є 43 школи, де навчається від 6 до 20-ти дітей. Чи потрібно закривати такі школи вирішує виключно громада, але основним під час такого рішення має бути якість освіти», – каже Тетяна Соломіна.
Крім цього посадовиця додає, що потрібно розібратися, чи є в таких школах повноцінний спортзал і комп`ютерний клас, які там вбиральні і як виглядають самі навчальні аудиторії. Можливо закриття школи відкриє перед дітьми нові можливості.
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