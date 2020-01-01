У Лесиному виші продовжили дистанційне навчання
Сьогодні, 10:33
Теоретичне навчання з 1 до 31 грудня 2020 року та заліково-екзаменаційна сесія у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбуватиметься за змішаною формою.
Про це повідомив проректор з навчальної роботи та рекрутації вишу Юрій Громик.
Він зазначив, очно в групах до 20 осіб, якщо для навчальних занять або заходів контролю потрібні спеціалізовані аудиторії чи інші приміщення та обладнання. В інших випадках - дистанційно, зокрема й заліки та іспити в Центрі інноваційних технологій та комп'ютерного тестування. Державна атестація випускників відбудеться в очному режимі.
"Пропонований режим роботи - за умови, що не буде більш суворих обмежень від Кабінету Міністрів України", - зауважив проректор університету.
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Про це повідомив проректор з навчальної роботи та рекрутації вишу Юрій Громик.
Він зазначив, очно в групах до 20 осіб, якщо для навчальних занять або заходів контролю потрібні спеціалізовані аудиторії чи інші приміщення та обладнання. В інших випадках - дистанційно, зокрема й заліки та іспити в Центрі інноваційних технологій та комп'ютерного тестування. Державна атестація випускників відбудеться в очному режимі.
"Пропонований режим роботи - за умови, що не буде більш суворих обмежень від Кабінету Міністрів України", - зауважив проректор університету.
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