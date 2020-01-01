У Лесиному виші продовжили дистанційне навчання





Про це Юрій Громик.



Він зазначив, очно в групах до 20 осіб, якщо для навчальних занять або заходів контролю потрібні спеціалізовані аудиторії чи інші приміщення та обладнання. В інших випадках - дистанційно, зокрема й заліки та іспити в Центрі інноваційних технологій та комп'ютерного тестування. Державна атестація випускників відбудеться в очному режимі.



"Пропонований режим роботи - за умови, що не буде більш суворих обмежень від Кабінету Міністрів України", - зауважив проректор університету.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Теоретичне навчання з 1 до 31 грудня 2020 року та заліково-екзаменаційна сесія у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбуватиметься за змішаною формою.Про це повідомив проректор з навчальної роботи та рекрутації вишуВін зазначив, очно в групах до 20 осіб, якщо для навчальних занять або заходів контролю потрібні спеціалізовані аудиторії чи інші приміщення та обладнання. В інших випадках - дистанційно, зокрема й заліки та іспити в Центрі інноваційних технологій та комп'ютерного тестування. Державна атестація випускників відбудеться в очному режимі."Пропонований режим роботи - за умови, що не буде більш суворих обмежень від Кабінету Міністрів України", - зауважив проректор університету.

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