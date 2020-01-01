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На Волині жінка через інтернет купляла мотоцикла, а посилкою прийшли шлакоблоки

На Волині жінка через інтернет купляла мотоцикла, а посилкою прийшли шлакоблоки
Інтернет-шахраї ошукали 17-річного жителя села Борове і 35-річну мешканку села Зачернеччя Любомльського району.

Про це інформує Любомльський відділ поліції на своїй сторінці у фейсбук.

Хлопець розповів поліції, що через інтернет на сайті «ОЛХ» знайшв повідомлення про продаж мотоцикла. Зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером телефону, домовився про купівлю. Згідно з домовленістю заявник надіслав кошти на електронний гаманець 2000 гривень, а потім на мобільні номера по 1000 гривень. Загальна сума перерахованих коштів 31000 тис. гривень. Наразі на зв’язок ніхто не виходить, мотоцикла хлопець не отримав.

А 26 листопада надійшла заява від 35-річної жительки села Зачернеччя Любомльського району, про те, що вона мережі Інтернет на одному із сайтів «navolyni.com» найшла оголошення про продаж мотоцикла за ціною 14 500 гривень. Через 20 хвилин до заявниці зателефонували та назвались Олегом, домовившись про купівлю мотоцикла та перерахунок грошових коштів на 4 мобільні номера телефонів. Вже 20 листопада жінка перерахувала через термінал 3800 гривень на 2 номери мобільних телефонів частинами по 2000 грн. Згодом ще перерахувала через термінал 14 400 грн. на 4 номери мобільного телефону, після цього зателефонував Олег та повідомив, що посилку відправив.

23 листопада заявниця приїхала отримувати мотоцикла у відділення нової пошти в селище Луків Турійського району. Однак після наданої накладної помітила, що товар являється шлакоблоками та ця посилка вже переадресована в Полтавську область.

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Теги: шахраї, волиняни, купівля
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