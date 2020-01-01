У Луцькій міській раді створили шість фракцій і назвали їхніх голів

Ігор Поліщук оголосив про створення шести фракцій.



Найбільшу фракцію «За Майбутнє» очолила Вікторія Майборода.



Членами фракції стали: Євген Ткачук, Роман Кравчук, Олег Тарасюк, Оксана Степанюк, Андрій Разумовський, Юлія Дацюк, Катерина Шкльода, Юрій Безпятко, Віталій Бондар, Микола Дуда, Ігор Курілін, Оксана Лєщинська.



Олександр Козлюк став головою фракції "Батьківщина", до якої увійшли також Ірина Чебелюк, Дмитро Грачов, Андрій Авраменко.



Керівником фракції «Європейська Солідарність» став Юрій Моклиця. Членами фракції стали: Лілія Каньовська, Микола Яручик, Олександр Ніколайчук, Ігор Гнетньов, Ірина Колковська, Валентина Малютіна, Алла Доманська, Олександр Лазука.



Тарас Шкітер став головою фракції «Свідомі». До неї увійшли: Андрій Лучик, Михайло Наход, Валентин Хаймик, Алла Надточій, Андрій Маруняк.



Фракцію "Свобода" очолив Микола Федік. Членами фракції стали: Андрій Білан, Володимир Пшибельський, Алла Жупанюк, Михайло Щур.



Роман Бондарук очолив фракцію «Слуга Народу». До неї увійшли: Юлія Сачковська, Оксана Руднік, Андрій Костенко, Олександр Ткачук.

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