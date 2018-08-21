Е-квиток у Луцьку: у громадському транспорті систематично ловитимуть «зайців». ФОТО
Сьогодні, 12:19
У Луцьку влаштували черговий рейд у громадському транспорті міста. Перевіряли, чи всі пасажири одягнені у маски, мають оплачений проїзд електронним засобом і чи водії дотримуються вказівок щодо перевезення лише на сидячих місцях.
У середу, 2 грудня, контролери від десятьох перевізників інспектували транспорт на трьох центральних зупинках: поблизу готелю «Україна», біля ЦУМу та на проспекті Волі, навпроти магазину «Перлина».
Кожен із контролерів мав «закріплений» за собою маршрут, де перевіряв пасажирів, у цьому їм допомагали представники муніципальної варти міста.
Контролерка Олена Брилюк каже, що із правоохоронцями проводити такі заходи набагато ефективніше, адже пасажири інакше реагують на людей у формі.
«Перевіряємо, чи є у всіх маски, чи не розраховуються готівкою, чи мають оплачений проїзд електронним засобом. Це може бути як Citycard, так і банківська картка чи навіть QR-код у додатку. Вчора ми тільки попереджали, сьогодні ж будемо штрафувати», – каже пані Олена.
До слова, штраф за неоплачений проїзд у маршрутці складає 120 гривень, у тролейбусі – 80. Коли виявляють порушника, то штрафують його безпосередньо на місці, коли ж пасажир відмовляється, то втручаються правоохоронці.
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Жінка говорить, що наразі проблема із наявністю засобів індивідуального захисту – не така гостра, як раніше, хоч і зараз трапляються люди, які навіть після попередження відмовляються одягати маски: «Вчора була пасажирка, то вона відмовилася і вийшла з транспорту», – розповідає Олена Брилюк.
Начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов зауважив, що це не одноразова акція, такі ж проводитимуть і надалі.
«Ці заходи направлені перш за все навчити перевізників і їх водіїв дотримуватися правил та проводити розрахунок виключно електронними носіями. Готівка не повинна «ходити» у транспорті. Зараз прийняли рішення працювати разом із представниками управління електротранспорту та перевізниками. З нашого боку – контроль та забезпечення обладнанням. Це не повинна бути така разова перевірка, має бути, як у ЛПЕ, вони щодня працюють на різних маршрутах і ця робота дає свій ефект», – каже Володимир Степанов.
За годину перевірок лише на одній локації біля готелю «Україна» порушників виявляли ледь не у кожній маршрутці, найчастіше «на гарячому» ловили молодь. Із усіма проводили роз’яснювальну роботу, тих, хто їхав без карт, висаджували і просили піти купити або ж завантажити додаток.
Зі слів Степанова, наразі кількість тих, хто оплачує проїзд готівкою, складає понад 30% пасажирів. Статистику прослідковують із записів відеокамер у транспорті.
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У середу, 2 грудня, контролери від десятьох перевізників інспектували транспорт на трьох центральних зупинках: поблизу готелю «Україна», біля ЦУМу та на проспекті Волі, навпроти магазину «Перлина».
Кожен із контролерів мав «закріплений» за собою маршрут, де перевіряв пасажирів, у цьому їм допомагали представники муніципальної варти міста.
Контролерка Олена Брилюк каже, що із правоохоронцями проводити такі заходи набагато ефективніше, адже пасажири інакше реагують на людей у формі.
«Перевіряємо, чи є у всіх маски, чи не розраховуються готівкою, чи мають оплачений проїзд електронним засобом. Це може бути як Citycard, так і банківська картка чи навіть QR-код у додатку. Вчора ми тільки попереджали, сьогодні ж будемо штрафувати», – каже пані Олена.
До слова, штраф за неоплачений проїзд у маршрутці складає 120 гривень, у тролейбусі – 80. Коли виявляють порушника, то штрафують його безпосередньо на місці, коли ж пасажир відмовляється, то втручаються правоохоронці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Рейд у маршрутках та тролейбусах Луцька: скількох «зайців» зловили. ВІДЕО.
Жінка говорить, що наразі проблема із наявністю засобів індивідуального захисту – не така гостра, як раніше, хоч і зараз трапляються люди, які навіть після попередження відмовляються одягати маски: «Вчора була пасажирка, то вона відмовилася і вийшла з транспорту», – розповідає Олена Брилюк.
Начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов зауважив, що це не одноразова акція, такі ж проводитимуть і надалі.
«Ці заходи направлені перш за все навчити перевізників і їх водіїв дотримуватися правил та проводити розрахунок виключно електронними носіями. Готівка не повинна «ходити» у транспорті. Зараз прийняли рішення працювати разом із представниками управління електротранспорту та перевізниками. З нашого боку – контроль та забезпечення обладнанням. Це не повинна бути така разова перевірка, має бути, як у ЛПЕ, вони щодня працюють на різних маршрутах і ця робота дає свій ефект», – каже Володимир Степанов.
За годину перевірок лише на одній локації біля готелю «Україна» порушників виявляли ледь не у кожній маршрутці, найчастіше «на гарячому» ловили молодь. Із усіма проводили роз’яснювальну роботу, тих, хто їхав без карт, висаджували і просили піти купити або ж завантажити додаток.
Зі слів Степанова, наразі кількість тих, хто оплачує проїзд готівкою, складає понад 30% пасажирів. Статистику прослідковують із записів відеокамер у транспорті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
дайте можливість поповнити ту довбану картку або купити квиток на кожній зупинці а тоді штрафуйте!
А коли буде рейд на дотримання маршрутками графіку поїздок в вечірній час?
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