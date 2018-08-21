Е-квиток у Луцьку: у громадському транспорті систематично ловитимуть «зайців». ФОТО

У Луцьку влаштували черговий рейд у громадському транспорті міста. Перевіряли, чи всі пасажири одягнені у маски, мають оплачений проїзд електронним засобом і чи водії дотримуються вказівок щодо перевезення лише на сидячих місцях.У середу, 2 грудня, контролери від десятьох перевізників інспектували транспорт на трьох центральних зупинках: поблизу готелю «Україна», біля ЦУМу та на проспекті Волі, навпроти магазину «Перлина».Кожен із контролерів мав «закріплений» за собою маршрут, де перевіряв пасажирів, у цьому їм допомагали представники муніципальної варти міста.Контролеркакаже, що із правоохоронцями проводити такі заходи набагато ефективніше, адже пасажири інакше реагують на людей у формі.«Перевіряємо, чи є у всіх маски, чи не розраховуються готівкою, чи мають оплачений проїзд електронним засобом. Це може бути як Citycard, так і банківська картка чи навіть QR-код у додатку. Вчора ми тільки попереджали, сьогодні ж будемо штрафувати», – каже пані Олена.До слова, штраф за неоплачений проїзд у маршрутці складає 120 гривень, у тролейбусі – 80. Коли виявляють порушника, то штрафують його безпосередньо на місці, коли ж пасажир відмовляється, то втручаються правоохоронці.Жінка говорить, що наразі проблема із наявністю засобів індивідуального захисту – не така гостра, як раніше, хоч і зараз трапляються люди, які навіть після попередження відмовляються одягати маски: «Вчора була пасажирка, то вона відмовилася і вийшла з транспорту», – розповідає Олена Брилюк.Начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської радизауважив, що це не одноразова акція, такі ж проводитимуть і надалі.«Ці заходи направлені перш за все навчити перевізників і їх водіїв дотримуватися правил та проводити розрахунок виключно електронними носіями. Готівка не повинна «ходити» у транспорті. Зараз прийняли рішення працювати разом із представниками управління електротранспорту та перевізниками. З нашого боку – контроль та забезпечення обладнанням. Це не повинна бути така разова перевірка, має бути, як у ЛПЕ, вони щодня працюють на різних маршрутах і ця робота дає свій ефект», – каже Володимир Степанов.За годину перевірок лише на одній локації біля готелю «Україна» порушників виявляли ледь не у кожній маршрутці, найчастіше «на гарячому» ловили молодь. Із усіма проводили роз’яснювальну роботу, тих, хто їхав без карт, висаджували і просили піти купити або ж завантажити додаток.Зі слів Степанова, наразі кількість тих, хто оплачує проїзд готівкою, складає понад 30% пасажирів. Статистику прослідковують із записів відеокамер у транспорті.