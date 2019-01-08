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Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України солдату з Волині

Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України солдату з Волині
Солдату батальйону "Айдар", лучанину Ігорю Філіпчуку посмертно присвоїли звання Героя України.

Про це йдеться у відповідному Указі Президента України Володимира Зеленського.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ФІЛІПЧУКУ Ігорю Ярославовичу – солдату (посмертно)", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Ігор Філіпчук народився в с. Пожарки, Рожищенського району. Проживав з батьками у Луцьку. Їздив на українсько-білоруський кордон, охороняв гродмадський порядок у групі швидкого реагування Самооборони Майдану Волині.

Загинув 14 серпня 2014 р. у боях біля с. Хрящувате, Краснодонського району, Луганської області. Підбивши ворожий танк Ігор врятував багатьох бійців-побратимів та захистив позиції. Він тричі виходив із укриття, щоб вистрілити з РПГ, на третій раз вже пошкоджений танк вистрілив у відповідь.

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Теги: Ігор Філіпчук, Герой України, орден, посмертно, указ
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