Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України солдату з Волині

Ігорю Філіпчуку посмертно присвоїли звання Героя України.



Про це йдеться у відповідному



"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:



Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ФІЛІПЧУКУ Ігорю Ярославовичу – солдату (посмертно)", - йдеться в документі.



Нагадаємо, Ігор Філіпчук народився в с. Пожарки, Рожищенського району. Проживав з батьками у Луцьку. Їздив на українсько-білоруський кордон, охороняв гродмадський порядок у групі швидкого реагування Самооборони Майдану Волині.



Загинув 14 серпня 2014 р. у боях біля с. Хрящувате, Краснодонського району, Луганської області. Підбивши ворожий танк Ігор врятував багатьох бійців-побратимів та захистив позиції. Він тричі виходив із укриття, щоб вистрілити з РПГ, на третій раз вже пошкоджений танк вистрілив у відповідь.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Солдату батальйону "Айдар", лучанинупосмертно присвоїли звання Героя України.Про це йдеться у відповідному Указі Президента України Володимира Зеленського."За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ФІЛІПЧУКУ Ігорю Ярославовичу – солдату (посмертно)", - йдеться в документі.Нагадаємо, Ігор Філіпчук народився в с. Пожарки, Рожищенського району. Проживав з батьками у Луцьку. Їздив на українсько-білоруський кордон, охороняв гродмадський порядок у групі швидкого реагування Самооборони Майдану Волині.Загинув 14 серпня 2014 р. у боях біля с. Хрящувате, Краснодонського району, Луганської області. Підбивши ворожий танк Ігор врятував багатьох бійців-побратимів та захистив позиції. Він тричі виходив із укриття, щоб вистрілити з РПГ, на третій раз вже пошкоджений танк вистрілив у відповідь.

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