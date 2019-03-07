Відомо, скільки лучани заплатять за централізоване опалення у листопаді

33,33 грн/м2.



Про це йдеться на офіційному сайті відомства.



Для розрахунку розміру нарахувань брався до уваги діючий базовий тариф та середня фактична температура зовнішнього повітря, яка у листопаді склала +5,0ºС.



Чинний у розрахунковому місяці базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн/м2 у місяць, який затверджений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 30.11.2018.



Співмірний із нинішнім розмір нарахування за 1 м2 опалювальної площі був у березні цього року, і склав 33,69 грн/м2 при дещо нижчій середньодобовій температурі зовнішнього повітря - +4,86ºС. В листопаді ж 2019 року рівень нарахувань складав 30,39 грн/м2 за температури +6,15ºС.



Нагадаємо, що у жовтні цього року

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Луцьктепло» провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у листопаді 2020 року в розміріПро це йдеться на офіційному сайті відомства.Для розрахунку розміру нарахувань брався до уваги діючий базовий тариф та середня фактична температура зовнішнього повітря, яка у листопаді склала +5,0ºС.Чинний у розрахунковому місяці базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн/м2 у місяць, який затверджений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 30.11.2018.Співмірний із нинішнім розмір нарахування за 1 м2 опалювальної площі був у березні цього року, і склав 33,69 грн/м2 при дещо нижчій середньодобовій температурі зовнішнього повітря - +4,86ºС. В листопаді ж 2019 року рівень нарахувань складав 30,39 грн/м2 за температури +6,15ºС.Нагадаємо, що у жовтні цього року лучани платили за опалення 11,86 грн за кв.м.



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