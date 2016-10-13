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Волинська митниця має нового очільника

Волинська митниця має нового очільника
З 3 грудня нещодавно створені 26 митниць отримали нових очільників.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Тож виконувачами обов'язків начальників митниць стали:

Вінницька митниця: Буяльський Сергій Володимирович

Волинська митниця: Кравченко Тарас Володимирович

Дніпровська митниця: Падун Дмитро Петрович

Донецька митниця: Поваліхін Григорій Юрійович

Енергетична митниця: Вакуленко Віталій Вікторович

Житомирська митниця: Бабич Віталій Михайлович

Закарпатська митниця: Ясевич Микола Михайлович

Запорізька митниця: Щербань Ігор Петрович

Івано-Франківська митниця: Кримський Андрій Олександрович

Київська митниця: Семенюта Федір Васильович

Координаційно-моніторингова митниця: Стояновський Олексій Олександрович

Кропивницька митниця: Романюк Юлія Ігорівна

Луганська митниця: Радченко Андрій Володимирович

Львівська митниця: Скоромний Ярослав Ігорович

Миколаївська митниця: Єрмаков Юрій Вікторович

Одеська митниця: Танцеров Андрій Олександрович

Полтавська митниця: Дорофій Дмитро Олексійович

Рівненська митниця: Католик Олександр Валерійович

Сумська митниця: Гончаренко Олександр Миколайович

Тернопільська митниця: Алєйніков Олексій Олегович

Харківська митниця: Забавський Дмитро Олександрович

Митниця в Херсонській області, Автономній Республіці Крим і м.Севастополі: Хромов Ігор Васильович

Хмельницька митниця: Солонінко Василь Зіновійович

Черкаська митниця: Єрмоленко Андрій Вікторович

Чернівецька митниця: Мухтаров Руслан Рамазанович

Чернігівська митниця: Городиський Артур Алікович.

Відомо, що у 2004 році Тарас Кравченко закінчив Академію митної служби України. Декілька останніх років працює на митниці на Волині.

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Теги: Тарас Кравченко, митниця, призначення
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