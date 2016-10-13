Волинська митниця має нового очільника





Про це повідомляє Державна митна служба України.



Тож виконувачами обов'язків начальників митниць стали:



Вінницька митниця: Буяльський Сергій Володимирович



Волинська митниця: Кравченко Тарас Володимирович



Дніпровська митниця: Падун Дмитро Петрович



Донецька митниця: Поваліхін Григорій Юрійович



Енергетична митниця: Вакуленко Віталій Вікторович



Житомирська митниця: Бабич Віталій Михайлович



Закарпатська митниця: Ясевич Микола Михайлович



Запорізька митниця: Щербань Ігор Петрович



Івано-Франківська митниця: Кримський Андрій Олександрович



Київська митниця: Семенюта Федір Васильович



Координаційно-моніторингова митниця: Стояновський Олексій Олександрович



Кропивницька митниця: Романюк Юлія Ігорівна



Луганська митниця: Радченко Андрій Володимирович



Львівська митниця: Скоромний Ярослав Ігорович



Миколаївська митниця: Єрмаков Юрій Вікторович



Одеська митниця: Танцеров Андрій Олександрович



Полтавська митниця: Дорофій Дмитро Олексійович



Рівненська митниця: Католик Олександр Валерійович



Сумська митниця: Гончаренко Олександр Миколайович



Тернопільська митниця: Алєйніков Олексій Олегович



Харківська митниця: Забавський Дмитро Олександрович



Митниця в Херсонській області, Автономній Республіці Крим і м.Севастополі: Хромов Ігор Васильович



Хмельницька митниця: Солонінко Василь Зіновійович



Черкаська митниця: Єрмоленко Андрій Вікторович



Чернівецька митниця: Мухтаров Руслан Рамазанович



Чернігівська митниця: Городиський Артур Алікович.



Відомо, що у 2004 році Тарас Кравченко закінчив Академію митної служби України. Декілька останніх років працює на митниці на Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 3 грудня нещодавно створені 26 митниць отримали нових очільників.Про це повідомляє Державна митна служба України.Тож виконувачами обов'язків начальників митниць стали:Вінницька митниця: Буяльський Сергій ВолодимировичДніпровська митниця: Падун Дмитро ПетровичДонецька митниця: Поваліхін Григорій ЮрійовичЕнергетична митниця: Вакуленко Віталій ВікторовичЖитомирська митниця: Бабич Віталій МихайловичЗакарпатська митниця: Ясевич Микола МихайловичЗапорізька митниця: Щербань Ігор ПетровичІвано-Франківська митниця: Кримський Андрій ОлександровичКиївська митниця: Семенюта Федір ВасильовичКоординаційно-моніторингова митниця: Стояновський Олексій ОлександровичКропивницька митниця: Романюк Юлія ІгорівнаЛуганська митниця: Радченко Андрій ВолодимировичЛьвівська митниця: Скоромний Ярослав ІгоровичМиколаївська митниця: Єрмаков Юрій ВікторовичОдеська митниця: Танцеров Андрій ОлександровичПолтавська митниця: Дорофій Дмитро ОлексійовичРівненська митниця: Католик Олександр ВалерійовичСумська митниця: Гончаренко Олександр МиколайовичТернопільська митниця: Алєйніков Олексій ОлеговичХарківська митниця: Забавський Дмитро ОлександровичМитниця в Херсонській області, Автономній Республіці Крим і м.Севастополі: Хромов Ігор ВасильовичХмельницька митниця: Солонінко Василь ЗіновійовичЧеркаська митниця: Єрмоленко Андрій ВікторовичЧернівецька митниця: Мухтаров Руслан РамазановичЧернігівська митниця: Городиський Артур Алікович.Відомо, що у 2004 році Тарас Кравченко закінчив Академію митної служби України. Декілька останніх років працює на митниці на Волині.

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