Волинська митниця має нового очільника
Сьогодні, 14:08
З 3 грудня нещодавно створені 26 митниць отримали нових очільників.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Тож виконувачами обов'язків начальників митниць стали:
Вінницька митниця: Буяльський Сергій Володимирович
Волинська митниця: Кравченко Тарас Володимирович
Дніпровська митниця: Падун Дмитро Петрович
Донецька митниця: Поваліхін Григорій Юрійович
Енергетична митниця: Вакуленко Віталій Вікторович
Житомирська митниця: Бабич Віталій Михайлович
Закарпатська митниця: Ясевич Микола Михайлович
Запорізька митниця: Щербань Ігор Петрович
Івано-Франківська митниця: Кримський Андрій Олександрович
Київська митниця: Семенюта Федір Васильович
Координаційно-моніторингова митниця: Стояновський Олексій Олександрович
Кропивницька митниця: Романюк Юлія Ігорівна
Луганська митниця: Радченко Андрій Володимирович
Львівська митниця: Скоромний Ярослав Ігорович
Миколаївська митниця: Єрмаков Юрій Вікторович
Одеська митниця: Танцеров Андрій Олександрович
Полтавська митниця: Дорофій Дмитро Олексійович
Рівненська митниця: Католик Олександр Валерійович
Сумська митниця: Гончаренко Олександр Миколайович
Тернопільська митниця: Алєйніков Олексій Олегович
Харківська митниця: Забавський Дмитро Олександрович
Митниця в Херсонській області, Автономній Республіці Крим і м.Севастополі: Хромов Ігор Васильович
Хмельницька митниця: Солонінко Василь Зіновійович
Черкаська митниця: Єрмоленко Андрій Вікторович
Чернівецька митниця: Мухтаров Руслан Рамазанович
Чернігівська митниця: Городиський Артур Алікович.
Відомо, що у 2004 році Тарас Кравченко закінчив Академію митної служби України. Декілька останніх років працює на митниці на Волині.
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Про це повідомляє Державна митна служба України.
Тож виконувачами обов'язків начальників митниць стали:
Вінницька митниця: Буяльський Сергій Володимирович
Волинська митниця: Кравченко Тарас Володимирович
Дніпровська митниця: Падун Дмитро Петрович
Донецька митниця: Поваліхін Григорій Юрійович
Енергетична митниця: Вакуленко Віталій Вікторович
Житомирська митниця: Бабич Віталій Михайлович
Закарпатська митниця: Ясевич Микола Михайлович
Запорізька митниця: Щербань Ігор Петрович
Івано-Франківська митниця: Кримський Андрій Олександрович
Київська митниця: Семенюта Федір Васильович
Координаційно-моніторингова митниця: Стояновський Олексій Олександрович
Кропивницька митниця: Романюк Юлія Ігорівна
Луганська митниця: Радченко Андрій Володимирович
Львівська митниця: Скоромний Ярослав Ігорович
Миколаївська митниця: Єрмаков Юрій Вікторович
Одеська митниця: Танцеров Андрій Олександрович
Полтавська митниця: Дорофій Дмитро Олексійович
Рівненська митниця: Католик Олександр Валерійович
Сумська митниця: Гончаренко Олександр Миколайович
Тернопільська митниця: Алєйніков Олексій Олегович
Харківська митниця: Забавський Дмитро Олександрович
Митниця в Херсонській області, Автономній Республіці Крим і м.Севастополі: Хромов Ігор Васильович
Хмельницька митниця: Солонінко Василь Зіновійович
Черкаська митниця: Єрмоленко Андрій Вікторович
Чернівецька митниця: Мухтаров Руслан Рамазанович
Чернігівська митниця: Городиський Артур Алікович.
Відомо, що у 2004 році Тарас Кравченко закінчив Академію митної служби України. Декілька останніх років працює на митниці на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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