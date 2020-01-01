Сільський синоптик із Волині прогнозує до 15 градусів морозу у лютому. ВІДЕО
Сьогодні, 13:42
Житель села Старовойтове Василь Кондратюк, котрий вже понад 30 років фіксує температуру та записує покази у зошит, спрогнозував погоду на зиму.
Про це йдеться у "Фактах" на ICTV.
За словами сільського синоптика, найхолодніші зими та люті морози (до -38 градусів) були у 1987-му році.
"Такої холодної зими дотепер у нас ще не було", - відзначає він. Волинянин стверджує, що погода - циклічна, повторюється кожні 7 років. Тому цьогоріч зима буде такою, як у 2013 році.
"Холодної зими не буде. Лише в кінці січня та на початку лютого можуть бути трошки морози - 10-15 градусів", - каже Василь Кондратюк.
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Про це йдеться у "Фактах" на ICTV.
За словами сільського синоптика, найхолодніші зими та люті морози (до -38 градусів) були у 1987-му році.
"Такої холодної зими дотепер у нас ще не було", - відзначає він. Волинянин стверджує, що погода - циклічна, повторюється кожні 7 років. Тому цьогоріч зима буде такою, як у 2013 році.
"Холодної зими не буде. Лише в кінці січня та на початку лютого можуть бути трошки морози - 10-15 градусів", - каже Василь Кондратюк.
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