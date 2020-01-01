Сільський синоптик із Волині прогнозує до 15 градусів морозу у лютому. ВІДЕО

Житель села Старовойтове, котрий вже понад 30 років фіксує температуру та записує покази у зошит, спрогнозував погоду на зиму.Про це йдеться у "Фактах" на ICTV.За словами сільського синоптика, найхолодніші зими та люті морози (до -38 градусів) були у 1987-му році."Такої холодної зими дотепер у нас ще не було", - відзначає він. Волинянин стверджує, що погода - циклічна, повторюється кожні 7 років. Тому цьогоріч зима буде такою, як у 2013 році."Холодної зими не буде. Лише в кінці січня та на початку лютого можуть бути трошки морози - 10-15 градусів", - каже Василь Кондратюк.