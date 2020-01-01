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Який вигляд мав замок Любарта у 70-х роках 19 століття. РЕТРОФОТО

Який вигляд мав замок Любарта у 70-х роках 19 століття. РЕТРОФОТО
Показали, який вигляд мав Луцький замок у 19 столітті.

Фото розмістила на своїй сторінці у фейсбуці волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Біля Замку Любарта, фрагмент картини, 1870-ті роки", - написала дослідниця.

На фрагменті картини можна побачити В'їзну вежу замку та тодішні будівлі, які розташовувалися біля нього.

Нагадаємо, нещодавно показали Луцьк на фото 60-х років. У фотодобірці - світлини радянського Луцька, зроблені в далекому 1964 році.

Який вигляд мав замок Любарта у 70-х роках 19 століття. РЕТРОФОТО

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Теги: ретросвітлина, 19 століття, Луцький замок
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