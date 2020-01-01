Який вигляд мав замок Любарта у 70-х роках 19 століття. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:00
Показали, який вигляд мав Луцький замок у 19 столітті.
Фото розмістила на своїй сторінці у фейсбуці волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Біля Замку Любарта, фрагмент картини, 1870-ті роки", - написала дослідниця.
На фрагменті картини можна побачити В'їзну вежу замку та тодішні будівлі, які розташовувалися біля нього.
Нагадаємо, нещодавно показали Луцьк на фото 60-х років. У фотодобірці - світлини радянського Луцька, зроблені в далекому 1964 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото розмістила на своїй сторінці у фейсбуці волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Біля Замку Любарта, фрагмент картини, 1870-ті роки", - написала дослідниця.
На фрагменті картини можна побачити В'їзну вежу замку та тодішні будівлі, які розташовувалися біля нього.
Нагадаємо, нещодавно показали Луцьк на фото 60-х років. У фотодобірці - світлини радянського Луцька, зроблені в далекому 1964 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Який вигляд мав замок Любарта у 70-х роках 19 століття. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:00
У Луцьку нацгвардійці у засудженого знайшли лезо для гоління
Сьогодні, 14:57
У Ковелі організували доброчинну акцію для людей з інвалідністю
Сьогодні, 14:46
На Теремнівських ставках підпалили сухе зілля
Сьогодні, 14:10