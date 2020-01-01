На Волині у квартирі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 15:54
У Нововолинську на 15 мікрорайоні знайшли в власній квартирі тіло 38-річного чоловіка.
Про це повідомляють у спільноті "Нововолинськ".
Зазначають, чоловік 4 дні не виходив на зв'язок. Тіло виявили батьки. На місце викликали поліцію.
Слідчо-оперативна група провела огляд квартири, всі речі на місці. Тіло відправлять на експертизу.
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Про це повідомляють у спільноті "Нововолинськ".
Зазначають, чоловік 4 дні не виходив на зв'язок. Тіло виявили батьки. На місце викликали поліцію.
Слідчо-оперативна група провела огляд квартири, всі речі на місці. Тіло відправлять на експертизу.
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