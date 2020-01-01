На Волині у квартирі знайшли тіло чоловіка





Про це повідомляють у спільноті "Нововолинськ".



Зазначають, чоловік 4 дні не виходив на зв'язок. Тіло виявили батьки. На місце викликали поліцію.



Слідчо-оперативна група провела огляд квартири, всі речі на місці. Тіло відправлять на експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на 15 мікрорайоні знайшли в власній квартирі тіло 38-річного чоловіка.Про це повідомляють у спільноті "Нововолинськ".Зазначають, чоловік 4 дні не виходив на зв'язок. Тіло виявили батьки. На місце викликали поліцію.Слідчо-оперативна група провела огляд квартири, всі речі на місці. Тіло відправлять на експертизу.

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