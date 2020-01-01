Розповіли, до котрої години їздять маршрутки у Луцьку
Сьогодні, 19:32
У Луцьку маршрутки курсують до 22:30 години. Однак транспортні засоби починають з’їжджати з рейсів після 21:00 години.
Про це розповів начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов в ефірі Громадського інтерактивного телебачення.
За словами Степанова, транспортні засоби починають з’їжджати з рейсів після 21-ї години. Утім, за його словами, на кожному маршруті мусить бути декілька автобусів, які курсують до 22:30.
«Якщо, наприклад, десять транспортних засобів на маршруті є, то вони по одному сходять, і цей період тягнеться до 22:30», – розповів він.
Володимир Степанов також додав, що у вечірні години лучани можуть слідкувати за рухом автобусів у додатках «СіtyCard» та «CityBus».
«Тим більше, що на сьогодні у нас система GPS працює досить пристойно. Водій не має можливості відключити його, як це було в попередні часи. Тобто ми бачимо будь-який автобус, який є на маршруті. Але якщо його немає, то пасажир сам буде знати, як йому вчиняти в тій, чи іншій ситуації. А так у нас GPS працює: видно всі тролейбуси, автобуси», – пояснив Степанов.
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Про це розповів начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов в ефірі Громадського інтерактивного телебачення.
За словами Степанова, транспортні засоби починають з’їжджати з рейсів після 21-ї години. Утім, за його словами, на кожному маршруті мусить бути декілька автобусів, які курсують до 22:30.
«Якщо, наприклад, десять транспортних засобів на маршруті є, то вони по одному сходять, і цей період тягнеться до 22:30», – розповів він.
Володимир Степанов також додав, що у вечірні години лучани можуть слідкувати за рухом автобусів у додатках «СіtyCard» та «CityBus».
«Тим більше, що на сьогодні у нас система GPS працює досить пристойно. Водій не має можливості відключити його, як це було в попередні часи. Тобто ми бачимо будь-який автобус, який є на маршруті. Але якщо його немає, то пасажир сам буде знати, як йому вчиняти в тій, чи іншій ситуації. А так у нас GPS працює: видно всі тролейбуси, автобуси», – пояснив Степанов.
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Коментарі 1
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Сьогодні, 20:00
Розповіли, до котрої години їздять маршрутки у Луцьку
Сьогодні, 19:32
Це ж не село.
Приїжджаєш з Києва чи Львова об 23.00 хоч на автовокзал, хоч на Рівненську, хоч на Львівську - треба брати таксі - до центру громадським транспортом не доберешся.
Висновок - громадський трнаспорт насправді нічкий не громадський, а транспорт, який належить хапугам, для яких мета не якісний сервіс, а здобування легких грошей.