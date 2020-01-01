вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, до котрої години їздять маршрутки у Луцьку

Розповіли, до котрої години їздять маршрутки у Луцьку
У Луцьку маршрутки курсують до 22:30 години. Однак транспортні засоби починають з’їжджати з рейсів після 21:00 години.

Про це розповів начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов в ефірі Громадського інтерактивного телебачення.

За словами Степанова, транспортні засоби починають з’їжджати з рейсів після 21-ї години. Утім, за його словами, на кожному маршруті мусить бути декілька автобусів, які курсують до 22:30.

«Якщо, наприклад, десять транспортних засобів на маршруті є, то вони по одному сходять, і цей період тягнеться до 22:30», – розповів він.

Володимир Степанов також додав, що у вечірні години лучани можуть слідкувати за рухом автобусів у додатках «СіtyCard» та «CityBus».

«Тим більше, що на сьогодні у нас система GPS працює досить пристойно. Водій не має можливості відключити його, як це було в попередні часи. Тобто ми бачимо будь-який автобус, який є на маршруті. Але якщо його немає, то пасажир сам буде знати, як йому вчиняти в тій, чи іншій ситуації. А так у нас GPS працює: видно всі тролейбуси, автобуси», – пояснив Степанов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутки, Луцьк, останні рейси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Як в обласному центрі автобуси можуть їздити до 22.30?
Це ж не село.
Приїжджаєш з Києва чи Львова об 23.00 хоч на автовокзал, хоч на Рівненську, хоч на Львівську - треба брати таксі - до центру громадським транспортом не доберешся.
Висновок - громадський трнаспорт насправді нічкий не громадський, а транспорт, який належить хапугам, для яких мета не якісний сервіс, а здобування легких грошей.
Відповісти
Вибір редактора
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від початку року в Україні зафіксували понад 180 випадків зґвалтування дітей
Сьогодні, 20:14
Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 9 грудня
Сьогодні, 20:00
Розповіли, до котрої години їздять маршрутки у Луцьку
Сьогодні, 19:32
Перший внесок 2 500 доларів і розстрочка без %: в ЖК «Амстердам» – нова акція*
Сьогодні, 19:08
У яких містах і селах на Волині сидітимуть без світла 9 грудня: АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Чим особливі еко-автобуси, які курсуватимуть Луцьком з 1 грудня. ФОТО Чим особливі еко-автобуси, які курсуватимуть Луцьком з 1 грудня. ФОТО
30 листопад, 16:48
Чи пустять маршрутки на вулиці Шопена, Ветеренів та Мазепи у Луцьку Чи пустять маршрутки на вулиці Шопена, Ветеренів та Мазепи у Луцьку
25 листопад, 11:59
Нічим дістатися до роботи, завезти дітей у школу: у Луцьку просять вирішити транспортну проблему Нічим дістатися до роботи, завезти дітей у школу: у Луцьку просять вирішити транспортну проблему
09 листопад, 16:34
У Луцьку водії маршруток створюють аварійні ситуації на Карбишева У Луцьку водії маршруток створюють аварійні ситуації на Карбишева
05 листопад, 10:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від початку року в Україні зафіксували понад 180 випадків зґвалтування дітей
Сьогодні, 20:14
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 9 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Розповіли, до котрої години їздять маршрутки у Луцьку
Сьогодні, 19:32
 0
Перший внесок 2 500 доларів і розстрочка без %: в ЖК «Амстердам» – нова акція*
Сьогодні, 19:08
 0
У яких містах і селах на Волині сидітимуть без світла 9 грудня: АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8