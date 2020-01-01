Розповіли, до котрої години їздять маршрутки у Луцьку





Про це розповів начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов в



За словами Степанова, транспортні засоби починають з’їжджати з рейсів після 21-ї години. Утім, за його словами, на кожному маршруті мусить бути декілька автобусів, які курсують до 22:30.



«Якщо, наприклад, десять транспортних засобів на маршруті є, то вони по одному сходять, і цей період тягнеться до 22:30», – розповів він.



Володимир Степанов також додав, що у вечірні години лучани можуть слідкувати за рухом автобусів у додатках «СіtyCard» та «CityBus».



«Тим більше, що на сьогодні у нас система GPS працює досить пристойно. Водій не має можливості відключити його, як це було в попередні часи. Тобто ми бачимо будь-який автобус, який є на маршруті. Але якщо його немає, то пасажир сам буде знати, як йому вчиняти в тій, чи іншій ситуації. А так у нас GPS працює: видно всі тролейбуси, автобуси», – пояснив Степанов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку маршрутки курсують до 22:30 години. Однак транспортні засоби починають з’їжджати з рейсів після 21:00 години.Про це розповів начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради ефірі Громадського інтерактивного телебачення.За словами Степанова, транспортні засоби починають з’їжджати з рейсів після 21-ї години. Утім, за його словами, на кожному маршруті мусить бути декілька автобусів, які курсують до 22:30.«Якщо, наприклад, десять транспортних засобів на маршруті є, то вони по одному сходять, і цей період тягнеться до 22:30», – розповів він.Володимир Степанов також додав, що у вечірні години лучани можуть слідкувати за рухом автобусів у додатках «СіtyCard» та «CityBus».«Тим більше, що на сьогодні у нас система GPS працює досить пристойно. Водій не має можливості відключити його, як це було в попередні часи. Тобто ми бачимо будь-який автобус, який є на маршруті. Але якщо його немає, то пасажир сам буде знати, як йому вчиняти в тій, чи іншій ситуації. А так у нас GPS працює: видно всі тролейбуси, автобуси», – пояснив Степанов.

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