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Волинянин - серед найкращих футболістів півріччя у Першій лізі

Волинянин - серед найкращих футболістів півріччя у Першій лізі
Гравець футбольного клубу "Волинь" та уродженець Волині потрапили у символічну збірну першої половини сезону 2020-2021.

Про це повідомляє UA Football.

Експерти відзначили гру оборонця "хрестоносців" Івана Цюпи та волинського захисника "Агробізнесу" Юрія Романюка.

У першому півріччі Іван Цюпа зіграв 12 матчів без замін, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.
Волинянин - серед найкращих футболістів півріччя у Першій лізі


"Єдиний представник луцької "Волині", яка восени 2020-го мало нагадувала колектив однодумців, але за рахунок підбору виконавців досить високого рівня змогла закріпитися у верхній половині таблиці. Іван Цюпа, немов місток, що з'єднує цей варіант "хрестоносців" з тим - романтичним, який в двох попередніх сезонах так і не зміг вирішити задачу по поверненню в УПЛ під керівництвом Андрія Тлумака. Причому лівий крайній був фактично незамінним на своїй позиції, а єдиний матч (проти "Оболоні") пропустив через дискваліфікацію. Вважаємо, що цієї стабільності на високому рівні досить для потрапляння в збірну півріччя", - йдеться у повідомленні експертів.

Юрій Романюк зіграв 6 матчів, проте забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі
Волинянин - серед найкращих футболістів півріччя у Першій лізі

"Вже чекаємо, що включення гравця, який зіграв лише шість зустрічей, у збірну півріччя викличе шквал критики. Але прихід Романюка в жовтні настільки змінив ситуацію в "Агробізнесі" на краще, що змусив швидко забути про втрати в особах Андрія Кухарука та Романа Гагуна. Команда виграла всі шість ігор в листопаді, закономірно фінішувавши на першому місці за підсумками осінньої частини сезону, а з правого флангу Романюка регулярно виникала небезпека. Заради включення його в збірну ми навіть "змусимо" футболіста дещо змінити свій функціонал, відмовившись від коронних проходів по флангу. Але просто не могли обійти стороною позитивний вплив Юрія на колектив", - відзначили експерти.
Волинянин - серед найкращих футболістів півріччя у Першій лізі

Також до символічної збірної першої половини сезону потрапили колишні "волиняни" Богдан Когут, Сергій Петько, які свого часу грали за ФК "Волинь", а нині захищають кольори рівненського "Вереса.

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Теги: Волинь, футбол, спорт, Перша ліга
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