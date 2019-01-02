Коли засвітять головні ялинки Луцька

У Луцьку засвічення ялинкового тріо, що на Театральному майдані, відбудеться 19 грудня о 16:30.Про це у коментарірозповів міський головаЗа словами Ігоря Поліщука, через пандемію коронавірусу у місті готуються до двох варіантів відзначення новорічно-різдвяних свят."Очевидно, що у грудні лоукдауну не буде. Про це ми говорили на нараді з прем'єр-міністром. Тому засвічення ялинок відбудеться 19-го грудня о 16:30. Безумовно, що ми не будемо робити з цього масовий захід, але той, хто буде проходити повз, зможе подивитися", – каже мер міста.Захід транслюватимуть онлайн на сторінці Луцької міської ради та на телеканалі "Аверс", тож помилуватися святковим дійством зможуть усі охочі.Прикрасять ялинки і у селах, що раніше доєдналися до Луцька. Окрім того, 19 грудня там курсуватиме автобус з ілюмінацією, яким їздитиме Святий Миколай, що привезе діткам подарунки та святкове дійство.Щодо традиційних фестивалів, таких як "Різдво у Луцьку", "Різдвяні піснеспіви", "І сталось диво...", зважаючи на можливий тотальний карантин у січні, також передбачають два варіанти проведення – онлайн та офлайн. Остаточне рішення щодо формату заходів ухвалять після засідання Кабінету міністрів України стосовно локдауну."Звичайно, хочеться, аби місто наповнилося різдвяною атмосферою, щоб кожна людина відчула атмосферу Різдва сповна, щоб ми мали можливість провести ці заходи. Із дотриманням безпечної дистанції, звісно ж", – додав Ігор Поліщук.