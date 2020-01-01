На Волині помер дитячий лікар-гематолог

На Волині 7 грудня відійшов у вічність лікар, дитячий фахівець з гематологіїПро це повідомляють на сторінці Волинської обласної дитячої клінічної лікарні у фейсбуці.Інформують, що після закінчення Львівського медінституту у 1969 році та служби в армії – з 1971 року Ярослав Феопентович працював у дитячій міській лікарні, очолюючи гематологічне відділення. З відкриттям обласної дитячої лікарні у 1987 році по 2010 рік він працював на посаді завідувача гематологічного відділення закладу."Важко переоцінити внесок Ярослава Феопентовича у розвиток дитячої гематології нашої області. Він також ділився своїми знаннями, безцінним досвідом з молодими колегами, лікарями інтернами. Світла пам’ять про Ярослава Феопентовича залишиться у наших серцях.", - йдеться в повідомленні.висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.