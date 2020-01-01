На Волині помер дитячий лікар-гематолог
Сьогодні, 15:50
На Волині 7 грудня відійшов у вічність лікар, дитячий фахівець з гематології Ярослав Феопентович Ошуркевич.
Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної дитячої клінічної лікарні у фейсбуці.
Інформують, що після закінчення Львівського медінституту у 1969 році та служби в армії – з 1971 року Ярослав Феопентович працював у дитячій міській лікарні, очолюючи гематологічне відділення. З відкриттям обласної дитячої лікарні у 1987 році по 2010 рік він працював на посаді завідувача гематологічного відділення закладу.
"Важко переоцінити внесок Ярослава Феопентовича у розвиток дитячої гематології нашої області. Він також ділився своїми знаннями, безцінним досвідом з молодими колегами, лікарями інтернами. Світла пам’ять про Ярослава Феопентовича залишиться у наших серцях.", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
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Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної дитячої клінічної лікарні у фейсбуці.
Інформують, що після закінчення Львівського медінституту у 1969 році та служби в армії – з 1971 року Ярослав Феопентович працював у дитячій міській лікарні, очолюючи гематологічне відділення. З відкриттям обласної дитячої лікарні у 1987 році по 2010 рік він працював на посаді завідувача гематологічного відділення закладу.
"Важко переоцінити внесок Ярослава Феопентовича у розвиток дитячої гематології нашої області. Він також ділився своїми знаннями, безцінним досвідом з молодими колегами, лікарями інтернами. Світла пам’ять про Ярослава Феопентовича залишиться у наших серцях.", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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