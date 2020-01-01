На Ківерцівщині – обшуки у керівників підприємств, які причетні до незаконної вирубки дерев. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:04
Сьогодні, 9 грудня, в одному з сіл Ківерцівського району поліцейські проводять санкціоновані обшуки.
Обшуки проводять поліцейські слідчого управління ГУНП в області та оперативники управління стратегічних розслідувань у чотирьох фігурантів кримінального провадження та на їхніх підприємствах, інформує сектор комункації поліції Волині.
Досудове розслідування встановило, що службові особи підприємств самовільно виписували лісорубні квитки як лісокористувачі та здійснювали незаконну порубку в Ківерцівському національному природному парку “Цуманська пуща” без належних на це дозволів і документів.
Протягом 2020 року спритники, орендувавши частину ділянок, що належать до “Цуманської пущі”, яка є об’єктом природно-заповідного фонду, вирубали понад 600 дерев різних порід та діаметрів. Таким чином, тут здійснювалась лісогосподарська діяльність, не пов’язана з цільовим призначенням функціональних зон парку, що є порушенням ЗУ “Про природно-заповідний фонд України”. Одні з останніх рубок зафіксовані 4 і 8 грудня: тоді незаконно спиляли 5 дубів, 19 сосон та кілька сотень дерев інших порід.
ЧИТАТи ТАКОЖ: В урочищі на Волині «чорні» лісоруби зрізали декілька дубів
“За попередніми підрахунками, розмір шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про природно-заповідний фонд на суцільній рубці головного користування, становить понад 2,5 млн грн. Невдовзі фахівці остаточно порахують суму збитку, в винуватцям будуть оголошені підозри”, - повідомив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.
Під час обшуків за адресами проживання керівників фірм та місцем фактичного знаходження цих юридичних осіб поліція вилучила також документи, плани насаджень, переліки заходів з поліпшення екологічного стану лісосіки та інші речі, що можуть свідчити про протиправну діяльність цих осіб щодо незаконної порубки лісодеревини на території “Цуманської пущі”.
Слідчі дії тривають.
\
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Обшуки проводять поліцейські слідчого управління ГУНП в області та оперативники управління стратегічних розслідувань у чотирьох фігурантів кримінального провадження та на їхніх підприємствах, інформує сектор комункації поліції Волині.
Досудове розслідування встановило, що службові особи підприємств самовільно виписували лісорубні квитки як лісокористувачі та здійснювали незаконну порубку в Ківерцівському національному природному парку “Цуманська пуща” без належних на це дозволів і документів.
Протягом 2020 року спритники, орендувавши частину ділянок, що належать до “Цуманської пущі”, яка є об’єктом природно-заповідного фонду, вирубали понад 600 дерев різних порід та діаметрів. Таким чином, тут здійснювалась лісогосподарська діяльність, не пов’язана з цільовим призначенням функціональних зон парку, що є порушенням ЗУ “Про природно-заповідний фонд України”. Одні з останніх рубок зафіксовані 4 і 8 грудня: тоді незаконно спиляли 5 дубів, 19 сосон та кілька сотень дерев інших порід.
ЧИТАТи ТАКОЖ: В урочищі на Волині «чорні» лісоруби зрізали декілька дубів
“За попередніми підрахунками, розмір шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про природно-заповідний фонд на суцільній рубці головного користування, становить понад 2,5 млн грн. Невдовзі фахівці остаточно порахують суму збитку, в винуватцям будуть оголошені підозри”, - повідомив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.
Під час обшуків за адресами проживання керівників фірм та місцем фактичного знаходження цих юридичних осіб поліція вилучила також документи, плани насаджень, переліки заходів з поліпшення екологічного стану лісосіки та інші речі, що можуть свідчити про протиправну діяльність цих осіб щодо незаконної порубки лісодеревини на території “Цуманської пущі”.
Слідчі дії тривають.
\
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Аспірант луцького університету отримуватиме стипендію президента
Сьогодні, 18:30
На Ківерцівщині – обшуки у керівників підприємств, які причетні до незаконної вирубки дерев. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:04
Погрожували і били: на Волині викрили осіб, які вимагали в чоловіка 60 тисяч доларів «боргу»
Сьогодні, 17:59
Лікарі 2 місяці – без зарплати: медзаклад на Волині, який лишився без фінансування, продовжує працювати. ВІДЕО
Сьогодні, 17:50