На Ківерцівщині – обшуки у керівників підприємств, які причетні до незаконної вирубки дерев. ФОТО. ВІДЕО





Обшуки проводять поліцейські слідчого управління ГУНП в області та оперативники управління стратегічних розслідувань у чотирьох фігурантів кримінального провадження та на їхніх підприємствах,



Досудове розслідування встановило, що службові особи підприємств самовільно виписували лісорубні квитки як лісокористувачі та здійснювали незаконну порубку в Ківерцівському національному природному парку “Цуманська пуща” без належних на це дозволів і документів.



Протягом 2020 року спритники, орендувавши частину ділянок, що належать до “Цуманської пущі”, яка є об’єктом природно-заповідного фонду, вирубали понад 600 дерев різних порід та діаметрів. Таким чином, тут здійснювалась лісогосподарська діяльність, не пов’язана з цільовим призначенням функціональних зон парку, що є порушенням ЗУ “Про природно-заповідний фонд України”. Одні з останніх рубок зафіксовані 4 і 8 грудня: тоді незаконно спиляли 5 дубів, 19 сосон та кілька сотень дерев інших порід.



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“За попередніми підрахунками, розмір шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про природно-заповідний фонд на суцільній рубці головного користування, становить понад 2,5 млн грн. Невдовзі фахівці остаточно порахують суму збитку, в винуватцям будуть оголошені підозри”, - повідомив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.



Під час обшуків за адресами проживання керівників фірм та місцем фактичного знаходження цих юридичних осіб поліція вилучила також документи, плани насаджень, переліки заходів з поліпшення екологічного стану лісосіки та інші речі, що можуть свідчити про протиправну діяльність цих осіб щодо незаконної порубки лісодеревини на території “Цуманської пущі”.



Слідчі дії тривають.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 9 грудня, в одному з сіл Ківерцівського району поліцейські проводять санкціоновані обшуки.Обшуки проводять поліцейські слідчого управління ГУНП в області та оперативники управління стратегічних розслідувань у чотирьох фігурантів кримінального провадження та на їхніх підприємствах, інформує сектор комункації поліції Волині.Досудове розслідування встановило, що службові особи підприємств самовільно виписували лісорубні квитки як лісокористувачі та здійснювали незаконну порубку в Ківерцівському національному природному парку “Цуманська пуща” без належних на це дозволів і документів.Протягом 2020 року спритники, орендувавши частину ділянок, що належать до “Цуманської пущі”, яка є об’єктом природно-заповідного фонду, вирубали понад 600 дерев різних порід та діаметрів. Таким чином, тут здійснювалась лісогосподарська діяльність, не пов’язана з цільовим призначенням функціональних зон парку, що є порушенням ЗУ “Про природно-заповідний фонд України”. Одні з останніх рубок зафіксовані 4 і 8 грудня: тоді незаконно спиляли 5 дубів, 19 сосон та кілька сотень дерев інших порід.“За попередніми підрахунками, розмір шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про природно-заповідний фонд на суцільній рубці головного користування, становить понад 2,5 млн грн. Невдовзі фахівці остаточно порахують суму збитку, в винуватцям будуть оголошені підозри”, - повідомив начальник ГУНП у Волинській областіПід час обшуків за адресами проживання керівників фірм та місцем фактичного знаходження цих юридичних осіб поліція вилучила також документи, плани насаджень, переліки заходів з поліпшення екологічного стану лісосіки та інші речі, що можуть свідчити про протиправну діяльність цих осіб щодо незаконної порубки лісодеревини на території “Цуманської пущі”.Слідчі дії тривають.

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