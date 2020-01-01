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На Ківерцівщині – обшуки у керівників підприємств, які причетні до незаконної вирубки дерев. ФОТО. ВІДЕО

На Ківерцівщині – обшуки у керівників підприємств, які причетні до незаконної вирубки дерев. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 9 грудня, в одному з сіл Ківерцівського району поліцейські проводять санкціоновані обшуки.

Обшуки проводять поліцейські слідчого управління ГУНП в області та оперативники управління стратегічних розслідувань у чотирьох фігурантів кримінального провадження та на їхніх підприємствах, інформує сектор комункації поліції Волині.

Досудове розслідування встановило, що службові особи підприємств самовільно виписували лісорубні квитки як лісокористувачі та здійснювали незаконну порубку в Ківерцівському національному природному парку “Цуманська пуща” без належних на це дозволів і документів.

Протягом 2020 року спритники, орендувавши частину ділянок, що належать до “Цуманської пущі”, яка є об’єктом природно-заповідного фонду, вирубали понад 600 дерев різних порід та діаметрів. Таким чином, тут здійснювалась лісогосподарська діяльність, не пов’язана з цільовим призначенням функціональних зон парку, що є порушенням ЗУ “Про природно-заповідний фонд України”. Одні з останніх рубок зафіксовані 4 і 8 грудня: тоді незаконно спиляли 5 дубів, 19 сосон та кілька сотень дерев інших порід.

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“За попередніми підрахунками, розмір шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про природно-заповідний фонд на суцільній рубці головного користування, становить понад 2,5 млн грн. Невдовзі фахівці остаточно порахують суму збитку, в винуватцям будуть оголошені підозри”, - повідомив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.

Під час обшуків за адресами проживання керівників фірм та місцем фактичного знаходження цих юридичних осіб поліція вилучила також документи, плани насаджень, переліки заходів з поліпшення екологічного стану лісосіки та інші речі, що можуть свідчити про протиправну діяльність цих осіб щодо незаконної порубки лісодеревини на території “Цуманської пущі”.

Слідчі дії тривають.

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На Ківерцівщині – обшуки у керівників підприємств, які причетні до незаконної вирубки дерев. ФОТО. ВІДЕО
На Ківерцівщині – обшуки у керівників підприємств, які причетні до незаконної вирубки дерев. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: обшуки, поліція, Ківерцівщина, незаконна рубка дерев
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