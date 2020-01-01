У Луцьку бус із причепом в'їхав у відбійник





Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.



Автопригода сталась сьогодні, 10 грудня, на вулиці Тополева.



Встановили, що водій Mercedes Sprinter із причепом, не врахувавши безпечної швидкості, дорожньої обстановки, не впорався з керуванням, внаслідок чого наїхав на металевий відбійник.





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