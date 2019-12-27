Почесними громадянами Волині посмертно стали 25 Героїв. ІМЕНА
Сьогодні, 16:12
Волинська обласна рада присвоїла звання «Почесний громадянин Волині» 25 загиблим (померлим) жителям області, що були учасниками АТО або ООС.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 10 грудня, під час сесії обласної ради.
Тож, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові звання «Почесний громадянин Волині» посмертно присвоїли:
1) Бережному Андрію Михайловичу – помер 18 грудня 2019 року внаслідок травм, хвороб, отриманих під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України;
2) Богдановичу Юрію Володимировичу – помер 25 січня 2015 року від серцевого нападу;
3) Бондару Олександру Вікторовичу – помер 04 лютого 2016 року від серцевого нападу під час українсько-американсько-канадських навчань у місті Яворів;
4) Бохонюку Віталію Григоровичу – помер 24 березня 2015 року від ішемічної хвороби серця;
5) Васіну Олександру Костянтиновичу – помер 19 лютого 2017 року внаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол Військово-лікарської комісії Південного регіону № 109 від 25 березня 2019 року);
6) Василюку Олександру Анатолійовичу – загинув у серпні 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
7) Герасимюку Тарасу Павловичу – загинув 05 січня 2015 року у місті Артемівськ Донецької області;
8) Грошеву Олександру Івановичу – загинув 20 січня 2015 року у бою за Донецький аеропорт;
9) Іщуку Володимиру Степановичу – загинув 26 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
10) Калишу Василю Миколайовичу – помер 31 травня 2019 року внаслідок травм, хвороб, отриманих під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України;
11) Ковальчуку Олександру Васильовичу – помер 15 липня 2015 року у місті Чугуїв Харківської області;
12) Кравчуку Андрію Олександровичу – помер 25 травня 2015 року на території військової частини у місті Мукачево;
13) Кушніру Ігорю Миколайовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
14) Михальчуку Віктору Олексійовичу – загинув у серпні 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
15) Палюху Олександру Михайловичу – помер 07 грудня 2015 року під час відпустки у селі Шепель Луцького району;
16) Писаруку Сергію Миколайовичу – загинув 04 вересня 2014 року поблизу села Орли Покровського району Дніпропетровської області;
17) Полозняку Юрію Анатолійовичу – помер 24 листопада 2015 року у місті Чугуїв Харківської області від атеросклеротичної хвороби серця;
18) Ремішку Валентину Васильовичу – помер 18 лютого 2016 року внаслідок травм, хвороб, отриманих під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України;
19) Сацюку Олександру Миколайовичу – загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла Донецької області;
20) Світлицькому Олександру Васильовичу – помер 04 серпня 2016 року внаслідок травм, хвороб, отриманих під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України;
21) Сивому Олександру Анатолійовичу - загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла Донецької області;
22) Сорочуку Миколі Васильовичу – загинув 22 січня 2020 року поблизу села Водяне Волноваського району Донецької області;
23) Столярчуку Мирославу Станіславовичу - загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла Донецької області;
24) Тарнавському Олександру Віталійовичу – помер 07 вересня 2015 року під час навчання у військових зборах на Яворівському полігоні Львівської області;
25) Хурсяку Мирославу Миколайовичу - помер 13 грудня 2017 року внаслідок травм, хвороб, отриманих під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.
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Відповідне рішення прийняли сьогодні, 10 грудня, під час сесії обласної ради.
Тож, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові звання «Почесний громадянин Волині» посмертно присвоїли:
1) Бережному Андрію Михайловичу – помер 18 грудня 2019 року внаслідок травм, хвороб, отриманих під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України;
2) Богдановичу Юрію Володимировичу – помер 25 січня 2015 року від серцевого нападу;
3) Бондару Олександру Вікторовичу – помер 04 лютого 2016 року від серцевого нападу під час українсько-американсько-канадських навчань у місті Яворів;
4) Бохонюку Віталію Григоровичу – помер 24 березня 2015 року від ішемічної хвороби серця;
5) Васіну Олександру Костянтиновичу – помер 19 лютого 2017 року внаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол Військово-лікарської комісії Південного регіону № 109 від 25 березня 2019 року);
6) Василюку Олександру Анатолійовичу – загинув у серпні 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
7) Герасимюку Тарасу Павловичу – загинув 05 січня 2015 року у місті Артемівськ Донецької області;
8) Грошеву Олександру Івановичу – загинув 20 січня 2015 року у бою за Донецький аеропорт;
9) Іщуку Володимиру Степановичу – загинув 26 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
10) Калишу Василю Миколайовичу – помер 31 травня 2019 року внаслідок травм, хвороб, отриманих під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України;
11) Ковальчуку Олександру Васильовичу – помер 15 липня 2015 року у місті Чугуїв Харківської області;
12) Кравчуку Андрію Олександровичу – помер 25 травня 2015 року на території військової частини у місті Мукачево;
13) Кушніру Ігорю Миколайовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
14) Михальчуку Віктору Олексійовичу – загинув у серпні 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
15) Палюху Олександру Михайловичу – помер 07 грудня 2015 року під час відпустки у селі Шепель Луцького району;
16) Писаруку Сергію Миколайовичу – загинув 04 вересня 2014 року поблизу села Орли Покровського району Дніпропетровської області;
17) Полозняку Юрію Анатолійовичу – помер 24 листопада 2015 року у місті Чугуїв Харківської області від атеросклеротичної хвороби серця;
18) Ремішку Валентину Васильовичу – помер 18 лютого 2016 року внаслідок травм, хвороб, отриманих під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України;
19) Сацюку Олександру Миколайовичу – загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла Донецької області;
20) Світлицькому Олександру Васильовичу – помер 04 серпня 2016 року внаслідок травм, хвороб, отриманих під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України;
21) Сивому Олександру Анатолійовичу - загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла Донецької області;
22) Сорочуку Миколі Васильовичу – загинув 22 січня 2020 року поблизу села Водяне Волноваського району Донецької області;
23) Столярчуку Мирославу Станіславовичу - загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла Донецької області;
24) Тарнавському Олександру Віталійовичу – помер 07 вересня 2015 року під час навчання у військових зборах на Яворівському полігоні Львівської області;
25) Хурсяку Мирославу Миколайовичу - помер 13 грудня 2017 року внаслідок травм, хвороб, отриманих під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.
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