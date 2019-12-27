Почесними громадянами Волині посмертно стали 25 Героїв. ІМЕНА

Волинська обласна рада присвоїла звання «Почесний громадянин Волині» 25 загиблим (померлим) жителям області, що були учасниками АТО або ООС.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 10 грудня, під час сесії обласної ради.Тож, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові звання «Почесний громадянин Волині» посмертно присвоїли:1)– помер 18 грудня 2019 року внаслідок травм, хвороб, отриманих під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України;2)– помер 25 січня 2015 року від серцевого нападу;3)– помер 04 лютого 2016 року від серцевого нападу під час українсько-американсько-канадських навчань у місті Яворів;4)– помер 24 березня 2015 року від ішемічної хвороби серця;5)– помер 19 лютого 2017 року внаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол Військово-лікарської комісії Південного регіону № 109 від 25 березня 2019 року);6)– загинув у серпні 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;7)– загинув 05 січня 2015 року у місті Артемівськ Донецької області;8)– загинув 20 січня 2015 року у бою за Донецький аеропорт;9)– загинув 26 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;10)– помер 31 травня 2019 року внаслідок травм, хвороб, отриманих під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України;11)– помер 15 липня 2015 року у місті Чугуїв Харківської області;12)– помер 25 травня 2015 року на території військової частини у місті Мукачево;13)– загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;14)– загинув у серпні 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;15)– помер 07 грудня 2015 року під час відпустки у селі Шепель Луцького району;16)– загинув 04 вересня 2014 року поблизу села Орли Покровського району Дніпропетровської області;17)– помер 24 листопада 2015 року у місті Чугуїв Харківської області від атеросклеротичної хвороби серця;18)– помер 18 лютого 2016 року внаслідок травм, хвороб, отриманих під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України;19)– загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла Донецької області;20)– помер 04 серпня 2016 року внаслідок травм, хвороб, отриманих під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України;21)- загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла Донецької області;22)– загинув 22 січня 2020 року поблизу села Водяне Волноваського району Донецької області;23)- загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла Донецької області;24)– помер 07 вересня 2015 року під час навчання у військових зборах на Яворівському полігоні Львівської області;25)- помер 13 грудня 2017 року внаслідок травм, хвороб, отриманих під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.