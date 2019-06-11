На волинському підприємстві травмувався 19-річний хлопець, він – у реанімації
Сьогодні, 17:16
На підприємстві ТОВ «Кроноспан УА» в Нововолинську трапився нещасний випадок на виробництві.
Стався інцидент у четвер, 10 грудня, біля 10:00.
Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації ГУПН в області, 19-річний мешканець Нововолинська травмувався під час робочого процесу. Поліція виїжджала на місце події, усіх свідків допитали. Станок, де травмувався хлопець, правоохоронці опечатали.
Волинянина госпіталізували до реанімаційного відділення.
За цим фактом вже розпочали кримінальне провадження за ст. ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
На самому ж підприємстві «Кроноспан УА» коментар стосовно нещасного випадку надати відмовилися.
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Стався інцидент у четвер, 10 грудня, біля 10:00.
Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації ГУПН в області, 19-річний мешканець Нововолинська травмувався під час робочого процесу. Поліція виїжджала на місце події, усіх свідків допитали. Станок, де травмувався хлопець, правоохоронці опечатали.
Волинянина госпіталізували до реанімаційного відділення.
За цим фактом вже розпочали кримінальне провадження за ст. ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
На самому ж підприємстві «Кроноспан УА» коментар стосовно нещасного випадку надати відмовилися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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