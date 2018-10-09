На Волині молодики «обчистили» подвір'я пенсіонера
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У селі Мирне Горохівського району 18-річні хлопці обікрали місцевого жителя.
Про це повідомляє місцевий відділ поліції у фейсбуці.
10.12.2020 до Горохівського ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява 73-річного жителя с. Мирне про те, що вночі невідомі особи шляхом вільного доступу проникли на територію його домоволодіння, де з заднього двору викрали дві автомобільні шини, запасне колесо, металевий диск колеса та пальвно-мастильні матеріали. Завдані збитки - 2400 гривень.
Провівши оперативно-пошукові заходи, поліцейські відділу поліції встановили, що вищевказану крадіжку здійснили 18-річні жителі с. Уманці Горохівського району, раніше не судимі. Викрадене вилучили.
За цим фактом слідчі відділення Горохівського ВП ГУНП у Волинській області відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникнення у житло, інше приміщення сховище або, що завдала істотної шкоди потерпілому.)
Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
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Про це повідомляє місцевий відділ поліції у фейсбуці.
10.12.2020 до Горохівського ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява 73-річного жителя с. Мирне про те, що вночі невідомі особи шляхом вільного доступу проникли на територію його домоволодіння, де з заднього двору викрали дві автомобільні шини, запасне колесо, металевий диск колеса та пальвно-мастильні матеріали. Завдані збитки - 2400 гривень.
Провівши оперативно-пошукові заходи, поліцейські відділу поліції встановили, що вищевказану крадіжку здійснили 18-річні жителі с. Уманці Горохівського району, раніше не судимі. Викрадене вилучили.
За цим фактом слідчі відділення Горохівського ВП ГУНП у Волинській області відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникнення у житло, інше приміщення сховище або, що завдала істотної шкоди потерпілому.)
Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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