На Волині молодики «обчистили» подвір'я пенсіонера

У селі Мирне Горохівського району 18-річні хлопці обікрали місцевого жителя.Про це повідомляє місцевий відділ поліції у фейсбуці.10.12.2020 до Горохівського ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява 73-річного жителя с. Мирне про те, що вночі невідомі особи шляхом вільного доступу проникли на територію його домоволодіння, де з заднього двору викрали дві автомобільні шини, запасне колесо, металевий диск колеса та пальвно-мастильні матеріали. Завдані збитки - 2400 гривень.Провівши оперативно-пошукові заходи, поліцейські відділу поліції встановили, що вищевказану крадіжку здійснили 18-річні жителі с. Уманці Горохівського району, раніше не судимі. Викрадене вилучили.За цим фактом слідчі відділення Горохівського ВП ГУНП у Волинській області відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникнення у житло, інше приміщення сховище або, що завдала істотної шкоди потерпілому.)Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років.