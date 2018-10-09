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На Волині молодики «обчистили» подвір'я пенсіонера

На Волині молодики «обчистили» подвір'я пенсіонера
У селі Мирне Горохівського району 18-річні хлопці обікрали місцевого жителя.

Про це повідомляє місцевий відділ поліції у фейсбуці.

10.12.2020 до Горохівського ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява 73-річного жителя с. Мирне про те, що вночі невідомі особи шляхом вільного доступу проникли на територію його домоволодіння, де з заднього двору викрали дві автомобільні шини, запасне колесо, металевий диск колеса та пальвно-мастильні матеріали. Завдані збитки - 2400 гривень.

Провівши оперативно-пошукові заходи, поліцейські відділу поліції встановили, що вищевказану крадіжку здійснили 18-річні жителі с. Уманці Горохівського району, раніше не судимі. Викрадене вилучили.

За цим фактом слідчі відділення Горохівського ВП ГУНП у Волинській області відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникнення у житло, інше приміщення сховище або, що завдала істотної шкоди потерпілому.)

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

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Теги: Горохівський район, крадіжка, злочинці
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