У луцькій лікарні є апарат, який робить тести на COVID-19 менш ніж за три години
Сьогодні, 18:05
У КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» є апарат, який видає результат тесту на коронавірус за дві з половиною години.
Про це йшлося в ефірі Громадського інтерактивного телебачення.
Завідувачка лабораторією КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Ганна Ющук розповіла, що таких апаратів в Україні лише два, один з них – у Луцьку. Особливість приладу в тому, що менш ніж за три години одночасно 12 людей можуть отримати результати тесту на коронавірус.
«Ті зразки, які взяті на приймальному відділенні чи у відділені стаціонару, доставляються в ПЛР-лабораторію. ПЛР-лабораторією ці зразки готуються і ставляться на платформу в цей апарат. Апарат все робить сам. Кожен зразок має перевірку і позитивного, і негативного контролю. Протоколи кожного обстеження – 2 години 30 хвилин», – розповіла Ганна Ющук.
За словами завідувачки лабораторією, цей апарат допомагає медикам швидко дізнатися, який діагноз у хворого, аби правильно визначити спосіб лікування.
«Коли привозять хворих з температурою, лікар не може відразу з’ясувати, чи це коронавірус, чи вірусна інфекція, чи ВІЛ, чи лейкоз. Для того, щоб отримати ПЛР-тест, потрібно було чекати 2-3 доби, тепер всього лише дві з половиною години», – пояснила Ганна Ющук.
З її слів, зробити аналіз на цьому апараті коштуватиме в межах 1500 гривень.
«Частково будуть впроваджуватися платні послуги для хворих з інфекційною патологією, які незрозумілі, коли клінічно ставлять коронавірус, а лабораторно він не підтверджується. Цей апарат дуже чутливий і при встановленні діагнозу дуже допомагає», – сказала Ганна Ющук.
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Про це йшлося в ефірі Громадського інтерактивного телебачення.
Завідувачка лабораторією КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Ганна Ющук розповіла, що таких апаратів в Україні лише два, один з них – у Луцьку. Особливість приладу в тому, що менш ніж за три години одночасно 12 людей можуть отримати результати тесту на коронавірус.
«Ті зразки, які взяті на приймальному відділенні чи у відділені стаціонару, доставляються в ПЛР-лабораторію. ПЛР-лабораторією ці зразки готуються і ставляться на платформу в цей апарат. Апарат все робить сам. Кожен зразок має перевірку і позитивного, і негативного контролю. Протоколи кожного обстеження – 2 години 30 хвилин», – розповіла Ганна Ющук.
За словами завідувачки лабораторією, цей апарат допомагає медикам швидко дізнатися, який діагноз у хворого, аби правильно визначити спосіб лікування.
«Коли привозять хворих з температурою, лікар не може відразу з’ясувати, чи це коронавірус, чи вірусна інфекція, чи ВІЛ, чи лейкоз. Для того, щоб отримати ПЛР-тест, потрібно було чекати 2-3 доби, тепер всього лише дві з половиною години», – пояснила Ганна Ющук.
З її слів, зробити аналіз на цьому апараті коштуватиме в межах 1500 гривень.
«Частково будуть впроваджуватися платні послуги для хворих з інфекційною патологією, які незрозумілі, коли клінічно ставлять коронавірус, а лабораторно він не підтверджується. Цей апарат дуже чутливий і при встановленні діагнозу дуже допомагає», – сказала Ганна Ющук.
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