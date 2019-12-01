Нагородили волинську волонтерку, яка наосліп в’яже рукавички захисникам України





Нагадаємо, що ми



Разом із заступником Керівника Апарату Ради Національної безпеки та оборони України Ігорем Цюприком, охоронці кордону завітали у суботу, 12 грудня, до Валентини Михайлівни.



За своє добре серце та працьовиті руки Валентину Михайлівну, відповідно до розпорядження секретаря РНБО Олексія Данілова, нагородили нагрудним знаком «Захиснику України».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незряча лучанка Валентина Михайлівна Мазурик отримала високу нагороду.Нагадаємо, що ми розповідали про 62-річну волонтерку Валентину Мазурик з Волині, яка наосліп в’яже зимові рукавички для захисників України. В’язані вироби отримали від жінки й прикордонники Луцького загону, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.Разом із заступником Керівника Апарату Ради Національної безпеки та оборони України, охоронці кордону завітали у суботу, 12 грудня, до Валентини Михайлівни.За своє добре серце та працьовиті руки Валентину Михайлівну, відповідно до розпорядження секретаря РНБО, нагородили нагрудним знаком «Захиснику України».

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