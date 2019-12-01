вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нагородили волинську волонтерку, яка наосліп в’яже рукавички захисникам України

Нагородили волинську волонтерку, яка наосліп в’яже рукавички захисникам України
Незряча лучанка Валентина Михайлівна Мазурик отримала високу нагороду.

Нагадаємо, що ми розповідали про 62-річну волонтерку Валентину Мазурик з Волині, яка наосліп в’яже зимові рукавички для захисників України. В’язані вироби отримали від жінки й прикордонники Луцького загону, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.

Разом із заступником Керівника Апарату Ради Національної безпеки та оборони України Ігорем Цюприком, охоронці кордону завітали у суботу, 12 грудня, до Валентини Михайлівни.

За своє добре серце та працьовиті руки Валентину Михайлівну, відповідно до розпорядження секретаря РНБО Олексія Данілова, нагородили нагрудним знаком «Захиснику України».

Нагородили волинську волонтерку, яка наосліп в’яже рукавички захисникам України
Нагородили волинську волонтерку, яка наосліп в’яже рукавички захисникам України



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волонтерка, нагорода, Валентина Мазурик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А чому не вручити,такій милосердній Жінці, орден "Княгині Ольги ".Вона б тоді мала би,надбавки до пенсії ???
Відповісти
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі-Волинському від коронавірусу померли дві жінки
Сьогодні, 16:01
Нагородили волинську волонтерку, яка наосліп в’яже рукавички захисникам України
Сьогодні, 15:22
У Луцьку помер колишній директор щколи №13
Сьогодні, 15:06
У Ківерцівському районі в лісі знайшли 19 артилерійських снарядів
Сьогодні, 14:12
Історик з Бельгії розшукує родичів волинянина, який зник безвісти у роки Другої світої війни
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
Незряча луцька волонтерка передала військовим на схід чергову партію рукавичок з посланням Незряча луцька волонтерка передала військовим на схід чергову партію рукавичок з посланням
30 жовтень, 06:23
Революція Гідності змінила мене: волинянку нагородили волонтерською відзнакою Революція Гідності змінила мене: волинянку нагородили волонтерською відзнакою
01 грудень, 2019, 11:28
Бабуся з Луцька використала 110 кілометрів пряжі на рукавички для бійців Бабуся з Луцька використала 110 кілометрів пряжі на рукавички для бійців
11 листопад, 2017, 00:57
Волинська бабуся-волонтерка потребує допомоги Волинська бабуся-волонтерка потребує допомоги
25 листопад, 2016, 11:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі-Волинському від коронавірусу померли дві жінки
Сьогодні, 16:01
 0
Нагородили волинську волонтерку, яка наосліп в’яже рукавички захисникам України
Сьогодні, 15:22
 0
У Луцьку помер колишній директор щколи №13
Сьогодні, 15:06
 0
У Ківерцівському районі в лісі знайшли 19 артилерійських снарядів
Сьогодні, 14:12
 0
Історик з Бельгії розшукує родичів волинянина, який зник безвісти у роки Другої світої війни
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8