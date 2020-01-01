Поблизу Ковеля вантажівка злетіла в кювет. ВІДЕО





Дорожньо-транспортна пригода трапилась ввечері суботи, 12 грудня. Відповіне відео оприлюднили у facebook-спільноті



Автор допису вказує, що вантажівка їхала в напрямку "Ягодина" і не впоралась з керуванням.



На місці події працює поліція. Інформації про потерпілих наразі немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У с. Туполи, що поблизу Ковеля вантажівка злетіла в кювет.Дорожньо-транспортна пригода трапилась ввечері суботи, 12 грудня. Відповіне відео оприлюднили у facebook-спільноті "Ковель онлайн" Автор допису вказує, що вантажівка їхала в напрямку "Ягодина" і не впоралась з керуванням.На місці події працює поліція. Інформації про потерпілих наразі немає.

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