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Поблизу Ковеля вантажівка злетіла в кювет. ВІДЕО

Поблизу Ковеля вантажівка злетіла в кювет. ВІДЕО
У с. Туполи, що поблизу Ковеля вантажівка злетіла в кювет.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась ввечері суботи, 12 грудня. Відповіне відео оприлюднили у facebook-спільноті "Ковель онлайн".

Автор допису вказує, що вантажівка їхала в напрямку "Ягодина" і не впоралась з керуванням.

На місці події працює поліція. Інформації про потерпілих наразі немає.


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Теги: Ковель, вантажівка, кювет
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