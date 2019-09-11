У Струмівці – ранкова автотроща. ВІДЕО





Аварія сталася у понеділок, 14 грудня, біля 9:00 ранку.



Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у патрульній поліції області, водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної швидкості та дистанції і скоїв зіткнення з Renault Megane Scenic, який повертав ліворуч. Від удару Renault виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся зі Skoda Octavia.



Внаслідок автопригоди автомобілі отримали механічні пошкодження. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.



На винуватця ДТП патрульні склали протокол за ст.124 КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Струмівка зіткнулися три транспортні засоби.Аварія сталася у понеділок, 14 грудня, біля 9:00 ранку.Як повідомилиу патрульній поліції області, водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної швидкості та дистанції і скоїв зіткнення з Renault Megane Scenic, який повертав ліворуч. Від удару Renault виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся зі Skoda Octavia.Внаслідок автопригоди автомобілі отримали механічні пошкодження. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.На винуватця ДТП патрульні склали протокол за ст.124 КУпАП.

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