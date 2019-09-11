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У Струмівці – ранкова автотроща. ВІДЕО

У Струмівці – ранкова автотроща. ВІДЕО
У селі Струмівка зіткнулися три транспортні засоби.

Аварія сталася у понеділок, 14 грудня, біля 9:00 ранку.

Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у патрульній поліції області, водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної швидкості та дистанції і скоїв зіткнення з Renault Megane Scenic, який повертав ліворуч. Від удару Renault виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся зі Skoda Octavia.

Внаслідок автопригоди автомобілі отримали механічні пошкодження. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

На винуватця ДТП патрульні склали протокол за ст.124 КУпАП.

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Теги: аварія, ДТП, Струмівка
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Коментарі 1
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Ранкова? А ще буде обідня і вечірня?! :)
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