У Струмівці – ранкова автотроща. ВІДЕО
Сьогодні, 11:31
У селі Струмівка зіткнулися три транспортні засоби.
Аварія сталася у понеділок, 14 грудня, біля 9:00 ранку.
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у патрульній поліції області, водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної швидкості та дистанції і скоїв зіткнення з Renault Megane Scenic, який повертав ліворуч. Від удару Renault виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся зі Skoda Octavia.
Внаслідок автопригоди автомобілі отримали механічні пошкодження. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
На винуватця ДТП патрульні склали протокол за ст.124 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія сталася у понеділок, 14 грудня, біля 9:00 ранку.
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у патрульній поліції області, водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної швидкості та дистанції і скоїв зіткнення з Renault Megane Scenic, який повертав ліворуч. Від удару Renault виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся зі Skoda Octavia.
Внаслідок автопригоди автомобілі отримали механічні пошкодження. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
На винуватця ДТП патрульні склали протокол за ст.124 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Ранкова? А ще буде обідня і вечірня?! :)
Останні новини
Один крав сосни, а інший – дуби: на Волині спіймали двох злодіїв
Сьогодні, 11:49
У Нововолинській міськраді – новий депутат
Сьогодні, 11:41
У Струмівці – ранкова автотроща. ВІДЕО
Сьогодні, 11:31