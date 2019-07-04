На Волині за орієнтуванням затримали крадія
Сьогодні, 12:46
Ковельські патрульні затримали чоловіка причетного до крадіжки з магазину.
Про це правоохоронці повідомили у телеграмі.
Вдень 12 грудня інспектори роти з обслуговування міста Ковеля управління патрульної поліції на вулиці Драгоманова виявили чоловіка, який підходив за орієнтуванням по факту крадіжки, що трапилась в одному із магазинів на вулиці Сагайдачного днем раніше.
Під час спілкування з патрульними 44-річний чоловік підтвердив свою причетність до крадіжки.
Останнього доставили до Ковельського відділу поліції для з’ясування всіх обставин. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) КК України.
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Про це правоохоронці повідомили у телеграмі.
Вдень 12 грудня інспектори роти з обслуговування міста Ковеля управління патрульної поліції на вулиці Драгоманова виявили чоловіка, який підходив за орієнтуванням по факту крадіжки, що трапилась в одному із магазинів на вулиці Сагайдачного днем раніше.
Під час спілкування з патрульними 44-річний чоловік підтвердив свою причетність до крадіжки.
Останнього доставили до Ковельського відділу поліції для з’ясування всіх обставин. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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