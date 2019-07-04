На Волині за орієнтуванням затримали крадія

Ковельські патрульні затримали чоловіка причетного до крадіжки з магазину.Про це правоохоронці повідомили у телеграмі.Вдень 12 грудня інспектори роти з обслуговування міста Ковеля управління патрульної поліції на вулиці Драгоманова виявили чоловіка, який підходив за орієнтуванням по факту крадіжки, що трапилась в одному із магазинів на вулиці Сагайдачного днем раніше.Під час спілкування з патрульними 44-річний чоловік підтвердив свою причетність до крадіжки.Останнього доставили до Ковельського відділу поліції для з’ясування всіх обставин. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) КК України.