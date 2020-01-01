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Через витік на мережі багатоповерхівка на Кравчука – без опалення

Через витік на мережі багатоповерхівка на Кравчука – без опалення
У Луцьку сталися витоки на тепловій мережі. Через це припинили надання послуги з централізованого опалення для мешканців декількох житлових будинків.

Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».

Інформують, зокрема, що на вулиці Теремнівській завершують роботи з ліквідації витоку, однак будинок на вулиці Кравчука залишається без опалення до завтра.

Сьогодні, 15 грудня, впродовж дня через витік на тепловій мережі на час виконання робіт тимчасово припинили надання послуги з централізованого опалення для мешканців житлових будинків на вул. Теремнівська, 4, 81, 89, 93, 96-а. Нині завершуються роботи із відновлення послуги для всіх споживачів.

Окрім того, цього ж дня і з цієї ж причини без опалення залишилася багатоповерхівка на вулиці Кравчука, 8. Впродовж дня було виконали роботи з визначення місця витоку на зовнішній тепловій мережі. Роботи з ліквідації аварійної ситуації виконануватимуть завтра, 16 грудня. Тож обіцяють відновити опалення після завершення робіт.


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Теги: опалення, витік, Кравчука
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