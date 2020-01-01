Через витік на мережі багатоповерхівка на Кравчука – без опалення
Сьогодні, 18:02
У Луцьку сталися витоки на тепловій мережі. Через це припинили надання послуги з централізованого опалення для мешканців декількох житлових будинків.
Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».
Інформують, зокрема, що на вулиці Теремнівській завершують роботи з ліквідації витоку, однак будинок на вулиці Кравчука залишається без опалення до завтра.
Сьогодні, 15 грудня, впродовж дня через витік на тепловій мережі на час виконання робіт тимчасово припинили надання послуги з централізованого опалення для мешканців житлових будинків на вул. Теремнівська, 4, 81, 89, 93, 96-а. Нині завершуються роботи із відновлення послуги для всіх споживачів.
Окрім того, цього ж дня і з цієї ж причини без опалення залишилася багатоповерхівка на вулиці Кравчука, 8. Впродовж дня було виконали роботи з визначення місця витоку на зовнішній тепловій мережі. Роботи з ліквідації аварійної ситуації виконануватимуть завтра, 16 грудня. Тож обіцяють відновити опалення після завершення робіт.
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Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».
Інформують, зокрема, що на вулиці Теремнівській завершують роботи з ліквідації витоку, однак будинок на вулиці Кравчука залишається без опалення до завтра.
Сьогодні, 15 грудня, впродовж дня через витік на тепловій мережі на час виконання робіт тимчасово припинили надання послуги з централізованого опалення для мешканців житлових будинків на вул. Теремнівська, 4, 81, 89, 93, 96-а. Нині завершуються роботи із відновлення послуги для всіх споживачів.
Окрім того, цього ж дня і з цієї ж причини без опалення залишилася багатоповерхівка на вулиці Кравчука, 8. Впродовж дня було виконали роботи з визначення місця витоку на зовнішній тепловій мережі. Роботи з ліквідації аварійної ситуації виконануватимуть завтра, 16 грудня. Тож обіцяють відновити опалення після завершення робіт.
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