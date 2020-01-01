Знайшли 10-річного хлопчика, який зник дорогою зі школи у Луцьку

Богдана Андрієвського, який сьогодні, 15 грудня,



Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила начальниця сектору ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП Волинської області Інна Остапович.



Відомо, що хлопчика розшукали у найбільшому торгово-розважальному центрі міста.



Його життю та здоров'ю наразі нічого не загрожує.









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