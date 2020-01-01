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Знайшли 10-річного хлопчика, який зник дорогою зі школи у Луцьку

Знайшли 10-річного хлопчика, який зник дорогою зі школи у Луцьку
Розшукали 10-річного Богдана Андрієвського, який сьогодні, 15 грудня, зник після того, як вийшов зі школи №28.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила начальниця сектору ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП Волинської області Інна Остапович.

Відомо, що хлопчика розшукали у найбільшому торгово-розважальному центрі міста.

Його життю та здоров'ю наразі нічого не загрожує.




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Теги: розшук, зникнення
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Коментарі 2
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Дуже рано почав розважатись. А де ж були працівники-розважальники? Гроші не пахнуть навіть при тому, якби дитина там заночувала.
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Всипати "березової каші", щоб тиждень не міг сісти і всього проблем. Попривикали тепер - пилинки здувають з чад, бо бач унікальні всі. Потім лемент на ціле місто піднімають.
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