Назвали суми штрафів, які доведеться заплатити волинянам за незаконно зрубані ялинки

Наближаються новорічні свята і незабаром кожен буде прикрашати ялинку. Дехто обирає штучні, проте чимало людей вибирають зрізані дерева.Тож волинянам нагадують, що за незаконно зрубані ялинки передбачена відповідальність, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Відповідно до статті 88-1 КУпАП, за порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу (в тому числі хвойних дерев), тягне за собою накладення штрафу на громадян від 510 до 1700 грн, з конфіскацією об’єктів рослинного світу або без такої.За статтею 65 КУпАП порубка хвойних порід тягне за собою накладення штрафу на громадян від 510 до 1020 грн, на посадових осіб від 2550 до 5100 грн.Знищення, пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів та за їх межами, що не віднесені до лісового фонду тягне за собою накладення штрафу на громадян від 170 до 510 грн, на посадових осіб або фізичних осіб – підприємців - від 510 до 850 грн за статтею 153 КУпАП.У разі, якщо ці правопорушення дітьми віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, тоді штраф стягується з батьків або осіб, які їх заміняють.Розміри стягнень за заподіяну шкоду державі внаслідок самовільної рубки хвойних насаджень громадянами та посадовими особами розраховуються відповідно до Такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 665 від 23.07.2008 року або Такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 559 від 08.04.1994 року та становлять:- у межах населених пунктів за дерево діаметром:- до 6 см – 800 грн;- 6,1 – 10 см – 1152 грн;- 10,1 – 14 см – 1500 грн;- 14,1 – 18 см - 1852 грн;- 18,1 – 22 см – 2200 грн- за межами населених пунктів за дерево діаметром:- до 10 см – 518,90 грн;- 10,1 – 18 см – 914,26 грн;- 14,1 – 18 см – 2347,43 грн;- 18,1 – 22 см – 4818,40 грн.