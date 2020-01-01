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У мера Луцька – два заступники

У мера Луцька – два заступники
У Луцьку затвердили двох заступників міського голови.

Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії Луцькради.

Так, посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради зайняла Ірина Чебелюк.

Депутатка Алла Доманська поцікавилася, чи не хотіла б Ірина Чебелюк відмовитися від депутатського мандату, аби бути членом виконкому і представляти там гуманітарні питання.

«Законодавство не забороняє бути одночасно і депутатом, і заступником міського голови. Те, що вона не може увійти в склад виконкому, не погіршить виконання її обов’язків», - сказав мер Ігор Поліщук.

Сама Ірина Чебелюк також підтримала цю позицію, сказавши, якщо у процесі роботи в неї виникне бажання виконувати якісь окремі повноваження, то рішення щодо цього вона готова прийняти будь-коли.

Заступником з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючим справами виконкому став Юрій Вербич.

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