У мера Луцька – два заступники

У Луцьку затвердили двох заступників міського голови.Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії Луцькради.Так, посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради зайнялаДепутаткапоцікавилася, чи не хотіла б Ірина Чебелюк відмовитися від депутатського мандату, аби бути членом виконкому і представляти там гуманітарні питання.«Законодавство не забороняє бути одночасно і депутатом, і заступником міського голови. Те, що вона не може увійти в склад виконкому, не погіршить виконання її обов’язків», - сказав мер Ігор Поліщук.Сама Ірина Чебелюк також підтримала цю позицію, сказавши, якщо у процесі роботи в неї виникне бажання виконувати якісь окремі повноваження, то рішення щодо цього вона готова прийняти будь-коли.Заступником з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючим справами виконкому став