У мера Луцька – два заступники
Сьогодні, 10:32
У Луцьку затвердили двох заступників міського голови.
Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії Луцькради.
Так, посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради зайняла Ірина Чебелюк.
Депутатка Алла Доманська поцікавилася, чи не хотіла б Ірина Чебелюк відмовитися від депутатського мандату, аби бути членом виконкому і представляти там гуманітарні питання.
«Законодавство не забороняє бути одночасно і депутатом, і заступником міського голови. Те, що вона не може увійти в склад виконкому, не погіршить виконання її обов’язків», - сказав мер Ігор Поліщук.
Сама Ірина Чебелюк також підтримала цю позицію, сказавши, якщо у процесі роботи в неї виникне бажання виконувати якісь окремі повноваження, то рішення щодо цього вона готова прийняти будь-коли.
Заступником з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючим справами виконкому став Юрій Вербич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії Луцькради.
Так, посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради зайняла Ірина Чебелюк.
Депутатка Алла Доманська поцікавилася, чи не хотіла б Ірина Чебелюк відмовитися від депутатського мандату, аби бути членом виконкому і представляти там гуманітарні питання.
«Законодавство не забороняє бути одночасно і депутатом, і заступником міського голови. Те, що вона не може увійти в склад виконкому, не погіршить виконання її обов’язків», - сказав мер Ігор Поліщук.
Сама Ірина Чебелюк також підтримала цю позицію, сказавши, якщо у процесі роботи в неї виникне бажання виконувати якісь окремі повноваження, то рішення щодо цього вона готова прийняти будь-коли.
Заступником з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючим справами виконкому став Юрій Вербич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Хто увійшов до складу виконкому мерії Луцька. ПРІЗВИЩА
Сьогодні, 10:45
У мера Луцька – два заступники
Сьогодні, 10:32
У Луцьку затвердили старост у приєднаних до міста громадах
Сьогодні, 10:30
У селі на Волині горів будинок
Сьогодні, 10:07