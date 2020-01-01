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Бабуся з Волині зв'язала шарф та рукавиці для митрополита Епіфанія

Бабуся з Волині зв'язала шарф та рукавиці для митрополита Епіфанія
Жителька Волинської області 86-річна волинянка Марія Мостепанюк в’яже шарфи та дарує їх архієреям та священникам ПЦУ.

Нещодавно подарунки з Волині отримав предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив священник Віктор Мартиненко.

"Поки ми тут займаємося своїми справами, бабуля займається своїми - молиться і в'яже. Днями виконав бабуліне завдання - вручив подарунок від неї Блаженнішому митрополиту Епіфанію. Блаженніший вже має чорний шарф від Марії Федорівни, але вона вирішила, що білий пасуватиме до митрополичого клобука. І рукавички - "щоб у руки не мерз", - йдеться у дописі.
Бабуся з Волині зв'язала шарф та рукавиці для митрополита Епіфанія

За словами Віктора Мартиненка, предстоятель щиро передав щиру подяку і благословив волинську умілицю ще багато років в'язати такі теплі і душевні подарунки.
Бабуся з Волині зв'язала шарф та рукавиці для митрополита Епіфанія

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Теги: Епіфаній, Марія Мостепаюк
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