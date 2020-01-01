Бабуся з Волині зв'язала шарф та рукавиці для митрополита Епіфанія
Сьогодні, 15:12
Жителька Волинської області 86-річна волинянка Марія Мостепанюк в’яже шарфи та дарує їх архієреям та священникам ПЦУ.
Нещодавно подарунки з Волині отримав предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив священник Віктор Мартиненко.
"Поки ми тут займаємося своїми справами, бабуля займається своїми - молиться і в'яже. Днями виконав бабуліне завдання - вручив подарунок від неї Блаженнішому митрополиту Епіфанію. Блаженніший вже має чорний шарф від Марії Федорівни, але вона вирішила, що білий пасуватиме до митрополичого клобука. І рукавички - "щоб у руки не мерз", - йдеться у дописі.
За словами Віктора Мартиненка, предстоятель щиро передав щиру подяку і благословив волинську умілицю ще багато років в'язати такі теплі і душевні подарунки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нещодавно подарунки з Волині отримав предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив священник Віктор Мартиненко.
"Поки ми тут займаємося своїми справами, бабуля займається своїми - молиться і в'яже. Днями виконав бабуліне завдання - вручив подарунок від неї Блаженнішому митрополиту Епіфанію. Блаженніший вже має чорний шарф від Марії Федорівни, але вона вирішила, що білий пасуватиме до митрополичого клобука. І рукавички - "щоб у руки не мерз", - йдеться у дописі.
За словами Віктора Мартиненка, предстоятель щиро передав щиру подяку і благословив волинську умілицю ще багато років в'язати такі теплі і душевні подарунки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Бабуся з Волині зв'язала шарф та рукавиці для митрополита Епіфанія
Сьогодні, 15:12
Луцькі школярі зустріли День святого Миколая флешмобом. ВІДЕО
Сьогодні, 14:31
Волинські рятувальники отримали нову спецтехніку. ФОТО
Сьогодні, 13:50
В Україні почали діяти нові карантинні обмеження
Сьогодні, 12:28