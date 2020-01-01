Свій серед своїх: яким буде перше у Луцьку «клубне» житло. ФОТОЕКСКУРСІЯ*

Серед величезного різноманіття житлових комплексів у Луцьку потенційні власники квартир намагаються знайти оптимальний варіант сучасного помешкання, де їм було б затишно, безпечно і комфортно. Покупці звертають увагу на розташування, інфраструктуру навколо будівлі, проєктування житлових площ, ціну та загалом оцінюють переваги.



Ідеальним для більшості є варіант помешкання у малоквартирному житловому комплексі преміум-класу, де забудовник заздалегідь подбав про інтереси майбутніх мешканців, які високо цінують поєднання приватності, комфорту, якості та безпеки.



У Луцьку ж вже навесні 2021-го року планують здачу першої черги житла клубного типу Відімантаса Самоліоніса, подібних якому у місті ще немає.



Лозунг забудовника – «За парканом – уже твоя родина», тобто жодних сторонніх осіб, ніякої комерції на території, лише мешканці та їхні гості. Такий собі симбіоз життя у квартирі та приватному будинку.



Пропонуємо переглянути фотозвіт із будівництва, можливо, саме вашого ідеального житла.



Перше, що впадає у вічі, – оригінальний дизайн фасаду.



Проєкт території комплексу розрахований на спорудження 9-ти чотириповерхових будинків, у кожному із яких – по 64 квартири, та один приватний дошкільний навчальний заклад.



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Кожен мешканець матиме свою власну зону комфорту та буде впевненим у безпеці найменших жителів комплексу



Перша черга складається із двох будинків і має свою окрему зону. При будівництві інших споруд поруч мешканці зданих осель не відчуватимуть, що живуть неподалік будмайданчика. Вони матимуть повністю готову облагороджену територію, прокладену бруківку, озеленення та дитячий майданчик.







Що є на території



При в’їзді на територію саме тривають роботи з облаштування контрольно-пропускного пункту, майстри старанно викладають різнокольорову бруківку від львівського виробника ТМ «Мій двір» і заливають бетоном місце для майбутніх воріт. Воріт поки немає, зате є шумопоглинаючий паркан, за яким – два сучасних будинки з оригінальним дизайном фасаду та особливими просторими відкритими вікнами та терасами на перших поверхах.



Пояснюють, що різнокольорову бруківку передбачили для пішоходів, автомобілістів і велосипедистів, окремою родзинкою є екопарковка.



Фасад будинків оздоблений декоративним покриттям Caparol, який високо цінується у будівельних колах завдяки своїм особливим характеристикам. Зокрема, мешканцям можна не турбуватися, що із часом стіни будинку потьмяніють або ж стануть сірими від пилу та бруду, оскільки однією із основних особливостей такого покриття є те, що фарба нічого не поглинає, а ззовні легко очищується навіть під дощем.







Між будинками вже закінчують облаштування дитячого майданчика із безпечним покриттям та локаціями із тренажерами, почали висаджувати декоративні дерева.







На цій території навколо будинків та у зовнішньому дворику вже поставили лед-освітлення. До того ж, на балконах комплексу також передбачили ліхтарі для максимального комфорту мешканців.







Ззовні ці будинки нагадують приватний сектор десь за кордоном, адже тут так вдало поєднали переваги життя у квартирі, водночас створили умови для того, аби кожен із мешканців на території відчував, що це і справді його безпечний та комфортний дім.



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Екскурсія квартирами комплексу



Перший поверх будинку – прохідний. Оскільки проїзд автомобілем передбачений лише по периметру, то внутрішній двір – закритий для транспорту задля безпеки. Через перший поверх можна пройти до паркомісць або ж вийти до майданчиків з іншої сторони коридору. На кожному поверсі розташовані чотири квартири. Усі вони мають площу від 40-ка до 70-ти «квадратів».



До слова, вхідні двері у під'їзд обрали від польського виробника алюмінієвих систем Aluprof, зовсім скоро там ще встановлять домофонну систему та камери відеонагляду.







Усі помешкання мають вільне планування, відповідно – є простір для польоту фантазії. Кожен власник квартири може самостійно розпланувати дизайн і продумати розташування перестінок залежно від того, де проведені комунікації, які, між іншим, уже підведені до кожної із квартир.



При здачі в оселях буде автономне опалення, в «StyleUP» відмовилися від газового, натомість облаштували електролічильники на тепло і воду окремо для кожної оселі. До того ж, власникам квартир не доведеться турбуватися про заміну вхідних дверей, адже вони виготовлені з якісного матеріалу та є звуконепроникні.



Передбачили і освітлення, що реагує на рухи.



Будинок збудований 380-ти міліметровою цегляною кладкою та додатково утеплений 200-т міліметрами пінополістиролу, аби у помешканні завжди було тепло, а мешканці не турбувалися про додаткові «ковдри» для своїх квартир. Це стосується і так званого «теплого монтажу» або ж євро-монтажу металопластикових вікон, при якому забезпечується додатковий захист монтажного шва шляхом ізоляції від негативних впливів. Внаслідок цього оселя не втрачатиме свого тепла, а у квартиру ззовні не потраплятиме зайва волога.



Самі ж під’їзди облаштовані у стилі лофт.



Можна буде обирати житлові площі із виходом або на зовнішню, або на внутрішню сторони.







Приємний бонус – 4 м.кв. додаткової площі у підвалі.



Загалом кожен мешканець отримує надзвичайно широкий, але дуже потрібний пакет опцій, які й створюють новий, затишний формат життя у комплексі «StyleUP».



За детальнішою інформацією звертайтеся за телефоном +38(067)220 00 35 чи безпосередньо у відділ продажу ЖК «StyleUP», що розміщений на першому поверсі ТРЦ «Порт City»



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