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Знайшли 22-річну безвісти зниклу лучанку

Знайшли 22-річну безвісти зниклу лучанку
Правоохоронці розшукали безвісти зниклу 22-річну Гарбарчук (Федосюк) Лілію Олександрівну, жительку Луцька.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.

У поліції зазначили, що її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, дівчину шукали понад 2 тижні, з нею зник зв'язок 4 грудня, коли вона в обід вийшла із будинку своїх знайомих, що у селі Кашівка Ковельського району.

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Теги: розшук, лучанка, поліція
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