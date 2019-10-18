Знайшли 22-річну безвісти зниклу лучанку

Гарбарчук (Федосюк) Лілію Олександрівну, жительку Луцька.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.



У поліції зазначили, що її життю та здоров'ю нічого не загрожує.



Нагадаємо, дівчину шукали понад 2 тижні, з нею

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці розшукали безвісти зниклу 22-річну, жительку Луцька.Про цеt повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.У поліції зазначили, що її життю та здоров'ю нічого не загрожує.Нагадаємо, дівчину шукали понад 2 тижні, з нею зник зв'язок 4 грудня , коли вона в обід вийшла із будинку своїх знайомих, що у селі Кашівка Ковельського району.

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