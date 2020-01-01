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На Волині судили горе-матір, яка пиячила і не доглядала дітей

На Волині судили горе-матір, яка пиячила і не доглядала дітей
16-го грудня у Володимирі-Волинського суд призначив покарання жінці у вигляді штрафу. Вона неналежним чином доглядала за дітьми.

Як вказано в протоколі, жінка часто перебувала у стані алкогольного сп’яніння. У будинку, де проживають діти, холодно та брудно, - пише Буг.

Горе-матір судили за статтею 184 Кодексу про адміністративні правопорушення. Оскільки вона неповноцінно займалася вихованням та навчанням власних дітей.

У суді жінка визнала свою вину й попросила, щоб її суворо не карали. Тому місцевий суд призначив їй мінімально допустиму суму штрафу в розмірі 850 гривень.

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Теги: суд, матір, недогляд, діти
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