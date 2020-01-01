На Волині судили горе-матір, яка пиячила і не доглядала дітей

16-го грудня у Володимирі-Волинського суд призначив покарання жінці у вигляді штрафу. Вона неналежним чином доглядала за дітьми.Як вказано в протоколі, жінка часто перебувала у стані алкогольного сп’яніння. У будинку, де проживають діти, холодно та брудно, - пише Буг.Горе-матір судили за статтею 184 Кодексу про адміністративні правопорушення. Оскільки вона неповноцінно займалася вихованням та навчанням власних дітей.У суді жінка визнала свою вину й попросила, щоб її суворо не карали. Тому місцевий суд призначив їй мінімально допустиму суму штрафу в розмірі 850 гривень.