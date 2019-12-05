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У Луцькій громаді буде піч для спалювання трупів тварин та медичних відходів

У Луцькій громаді буде піч для спалювання трупів тварин та медичних відходів
На території Луцької міської територіальної громади облаштують установку для спалювання біовідходів.

Про це йшлося у вівторок, 22 грудня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Як розповіла начальник відділу екології міської ради Оксана Лисак, у бюджеті міської громади передбачають 100 тисяч гривень на встановлення установки для спалювання біовідходів.

«КП «Ласка» надає послуги щодо збирання загиблих тварин на вулицях, є відходи, які утворюється у самому комунальному підприємстві, тож їх спалюватимуть», - зауважила посадовиця. Установка буде на території сміттєвого полігону в Брищі.

Оксана Лисак додала, що в спеціальній печі спалюватимуть й анатомічні відходи з лікарняних закладів, які нині захоронюють на міському кладовищі

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Теги: Луцька громада, Ласка, тварини
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