У Луцькій громаді буде піч для спалювання трупів тварин та медичних відходів

На території Луцької міської територіальної громади облаштують установку для спалювання біовідходів.Про це йшлося у вівторок, 22 грудня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Як розповіла начальник відділу екології міської ради, у бюджеті міської громади передбачають 100 тисяч гривень на встановлення установки для спалювання біовідходів.«КП «Ласка» надає послуги щодо збирання загиблих тварин на вулицях, є відходи, які утворюється у самому комунальному підприємстві, тож їх спалюватимуть», - зауважила посадовиця. Установка буде на території сміттєвого полігону в Брищі.Оксана Лисак додала, що в спеціальній печі спалюватимуть й анатомічні відходи з лікарняних закладів, які нині захоронюють на міському кладовищі