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Забруднення повітря у Луцьку: три з семи показників перевищили норму

Забруднення повітря у Луцьку: три з семи показників перевищили норму
Перевищення середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин у повітрі Луцька у листопаді цього року зафіксували за трьома показниками – діоксид азоту, фенол та формальдегід.

Про це свідчать дані Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Інформують, що дослідження проводили на трьох постах спостереження. Досліджували, зокрема, вміст у повітрі Луцька таких забруднюючих речовин: пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, фенол, формальдегід.

За результатами, зафіксували перевищення вмісту діоксиду азоту, фенолу та формальдегіду.

Забруднення повітря у Луцьку: три з семи показників перевищили норму


Додають, що забруднення міста діоксидом азоту залишається високим проте у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року (листопад 2019) концентрація забруднення є нижчою на 0,56 мг/м3 та в порівнянні з минулим місяцем поточного року (жовтень 2020) вміст цієї забруднюючої речовини є нижчим на 0,37 мг/м3.

Забруднення повітря у Луцьку фенолом у порівнянні з минулим місяцем є нижчим на 0,13 мг/м3, проте у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року (листопад 2019) вміст забруднення є вищим на 0,17 мг/м3.

Щодо забруднення повітря міста формальдегідом , то його показник залишається високим у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року (листопад 2019), концентрація забруднення є вищою на 0,13 мг/м3, проте в порівнянні з минули місяцем поточного року (жовтень 2020) вміст забруднюючої є нижчим на 0,24 мг/м3.

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Теги: діоксид азоту, фенол та формальдегід, забрунення, повітря, Луцьк
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