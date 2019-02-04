У Луцьку чоловік «на гарячому» зловив квартирного злодія
Сьогодні, 15:08
У Луцьку чоловік до приїзду патрульних затримав злодія, який намагався проникнути у квартиру.
Так, 23 грудня приблизно о 9 ранку, патрульним надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Дмитра Іващенка громадянин затримав особу, яка намагалася відчинити двері квартири та проникнути всередину, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Також заявник додав, що в будинку вже траплялися крадіжки з квартир.
Патрульні миттєво прибули на місце події. Особа, яку затримав громадянин, відмовилася називати свої дані. В затриманого виявили блокнот із записами, два ліхтарики та предмет, схожий на відмикач дверей.
На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин. До слова, чоловік, який затримав особу забажав лишитися анонімом.
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Так, 23 грудня приблизно о 9 ранку, патрульним надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Дмитра Іващенка громадянин затримав особу, яка намагалася відчинити двері квартири та проникнути всередину, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Також заявник додав, що в будинку вже траплялися крадіжки з квартир.
Патрульні миттєво прибули на місце події. Особа, яку затримав громадянин, відмовилася називати свої дані. В затриманого виявили блокнот із записами, два ліхтарики та предмет, схожий на відмикач дверей.
На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин. До слова, чоловік, який затримав особу забажав лишитися анонімом.
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