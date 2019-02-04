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У Луцьку чоловік «на гарячому» зловив квартирного злодія

У Луцьку чоловік «на гарячому» зловив квартирного злодія
У Луцьку чоловік до приїзду патрульних затримав злодія, який намагався проникнути у квартиру.

Так, 23 грудня приблизно о 9 ранку, патрульним надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Дмитра Іващенка громадянин затримав особу, яка намагалася відчинити двері квартири та проникнути всередину, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Також заявник додав, що в будинку вже траплялися крадіжки з квартир.

Патрульні миттєво прибули на місце події. Особа, яку затримав громадянин, відмовилася називати свої дані. В затриманого виявили блокнот із записами, два ліхтарики та предмет, схожий на відмикач дверей.

На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин. До слова, чоловік, який затримав особу забажав лишитися анонімом.


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Теги: злодій, крадіжка, Луцьк
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