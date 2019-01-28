У Луцьку у 2021 році відремонтують проспект Волі

У Луцьку наступного року проведуть капітальний ремонт проспекту Волі.Про це йшлося у середу, 23 грудня під час сесії Луцькради.Депутатзапитав, скільки коштів у бюджеті міської громади передбачили на капітальний ремонт проспекту Волі у 2021 році, адже це буде основний об’єкт, де проводитимуть роботи.Міський голова Луцьказазначив, що на проспект Волі передбачили 48 мільйонів гривень. Уже провели тендер на ремонт і переможець запропонував суму 63 мільйони гривень, однак, на переконання Ігоря Поліщука, у підсумку буде економія коштів.