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У Луцьку у 2021 році відремонтують проспект Волі

У Луцьку у 2021 році відремонтують проспект Волі
У Луцьку наступного року проведуть капітальний ремонт проспекту Волі.

Про це йшлося у середу, 23 грудня під час сесії Луцькради.

Депутат Тарас Шкітер запитав, скільки коштів у бюджеті міської громади передбачили на капітальний ремонт проспекту Волі у 2021 році, адже це буде основний об’єкт, де проводитимуть роботи.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук зазначив, що на проспект Волі передбачили 48 мільйонів гривень. Уже провели тендер на ремонт і переможець запропонував суму 63 мільйони гривень, однак, на переконання Ігоря Поліщука, у підсумку буде економія коштів.

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Теги: ремонт, Волі, Луцьк
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