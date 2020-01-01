Повідомили, коли Луцьк отримає 27 нових тролейбусів
Сьогодні, 15:45
Стало відомо, коли вулицями Луцька будуть курсувати нові тролейбуси.
Про це йшлося у середу, 23 грудня під час сесії Луцькради.
Міський голова Ігор Поліщук зауважив, що Луцьк цьогоріч отримав 2 нові «рогаті». За його словами, до середини наступного року (максимум до кінця серпня) місто отримає ще 27 тролейбусів.
«Сподіваємося, що це поповнення оздоровить фінансово підприємство і забезпечить лучан якісними послугами, бо тролейбуси нові, комфортні, з кондиціонерами, нормальним опаленням та іншими зручностями», - відзначив Поліщук.
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Про це йшлося у середу, 23 грудня під час сесії Луцькради.
Міський голова Ігор Поліщук зауважив, що Луцьк цьогоріч отримав 2 нові «рогаті». За його словами, до середини наступного року (максимум до кінця серпня) місто отримає ще 27 тролейбусів.
«Сподіваємося, що це поповнення оздоровить фінансово підприємство і забезпечить лучан якісними послугами, бо тролейбуси нові, комфортні, з кондиціонерами, нормальним опаленням та іншими зручностями», - відзначив Поліщук.
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Коментарі 1
А решту рогатих вже отримали - вони у сесійній залі сидять !
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