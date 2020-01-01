Повідомили, коли Луцьк отримає 27 нових тролейбусів





Про це йшлося у середу, 23 грудня під час сесії Луцькради.



Міський голова Ігор Поліщук зауважив, що



«Сподіваємося, що це поповнення оздоровить фінансово підприємство і забезпечить лучан якісними послугами, бо тролейбуси нові, комфортні, з кондиціонерами, нормальним опаленням та іншими зручностями», - відзначив Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, коли вулицями Луцька будуть курсувати нові тролейбуси.Про це йшлося у середу, 23 грудня під час сесії Луцькради.Міський головазауважив, що Луцьк цьогоріч отримав 2 нові «рогаті». За його словами, до середини наступного року (максимум до кінця серпня) місто отримає ще 27 тролейбусів.«Сподіваємося, що це поповнення оздоровить фінансово підприємство і забезпечить лучан якісними послугами, бо тролейбуси нові, комфортні, з кондиціонерами, нормальним опаленням та іншими зручностями», - відзначив Поліщук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію