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Повідомили, коли Луцьк отримає 27 нових тролейбусів

Повідомили, коли Луцьк отримає 27 нових тролейбусів
Стало відомо, коли вулицями Луцька будуть курсувати нові тролейбуси.

Про це йшлося у середу, 23 грудня під час сесії Луцькради.

Міський голова Ігор Поліщук зауважив, що Луцьк цьогоріч отримав 2 нові «рогаті». За його словами, до середини наступного року (максимум до кінця серпня) місто отримає ще 27 тролейбусів.

«Сподіваємося, що це поповнення оздоровить фінансово підприємство і забезпечить лучан якісними послугами, бо тролейбуси нові, комфортні, з кондиціонерами, нормальним опаленням та іншими зручностями», - відзначив Поліщук.

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Теги: тролейбуси, Луцьк
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Коментарі 1
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А решту рогатих вже отримали - вони у сесійній залі сидять !
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