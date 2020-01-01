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Звільняють директора луцького ЖКП №2

Звільняють директора луцького ЖКП №2
У Луцьку звільняють Володимира Рижука, що очолює житлово-комунальне підприємство №2.

Припиняє виконувати обов'язки Рижук із 28 грудня, йдеться у розпорядженні мера Ігоря Поліщука.

Звільняють директора житлово-комунального підприємства №2 у зв’язку із закінченням строку трудового договору.

Тимчасово, на період до призначення на контрактній основі за результатами проведеного конкурсу директора житлово-комунального підприємства №2, виконання обов’язків очільника з 29 грудня 2020 року поклали на головного інженера цього підприємства Ольгу Дворську.

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Теги: ЖКП №2, Луцьк, звільнення, директор
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Коментарі 1
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Пора вже звільнити директора ЖЕКу№3.З нього толку,як з козла молока.Ні спеціалістів потрібних ні двірників,ні прибиральниць в під"їздах і ліфтах і т.д.Протирає штани і отримує чималу зарплату.Оце вся його робота.
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