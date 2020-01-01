Звільняють директора луцького ЖКП №2
Сьогодні, 09:57
У Луцьку звільняють Володимира Рижука, що очолює житлово-комунальне підприємство №2.
Припиняє виконувати обов'язки Рижук із 28 грудня, йдеться у розпорядженні мера Ігоря Поліщука.
Звільняють директора житлово-комунального підприємства №2 у зв’язку із закінченням строку трудового договору.
Тимчасово, на період до призначення на контрактній основі за результатами проведеного конкурсу директора житлово-комунального підприємства №2, виконання обов’язків очільника з 29 грудня 2020 року поклали на головного інженера цього підприємства Ольгу Дворську.
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Припиняє виконувати обов'язки Рижук із 28 грудня, йдеться у розпорядженні мера Ігоря Поліщука.
Звільняють директора житлово-комунального підприємства №2 у зв’язку із закінченням строку трудового договору.
Тимчасово, на період до призначення на контрактній основі за результатами проведеного конкурсу директора житлово-комунального підприємства №2, виконання обов’язків очільника з 29 грудня 2020 року поклали на головного інженера цього підприємства Ольгу Дворську.
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Коментарі 1
Пора вже звільнити директора ЖЕКу№3.З нього толку,як з козла молока.Ні спеціалістів потрібних ні двірників,ні прибиральниць в під"їздах і ліфтах і т.д.Протирає штани і отримує чималу зарплату.Оце вся його робота.
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