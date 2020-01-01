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На Волині автівка, у якій були хлопець і дівчина, врізалася в електроопору

На Волині автівка, у якій були хлопець і дівчина, врізалася в електроопору
Учора, 27 грудня, на автодорозі сполученням Ковель-Луцьк у Ковельському районі легковик Renault Fluence врізався у електроопору. Внаслідок ДТП травмувалася 17-річна дівчина. За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом легковика перебував 23-річний житель Рожищенського району. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням та врізався в електроопору.

У результаті ДТП травми отримала пасажирка транспортного засобу, 17-річна жителька Луцького району. Після надання медичної допомоги, дівчина від госпіталізації відмовилась.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.




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Теги: електроопора, аварія, 17-річна
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