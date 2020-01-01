На Волині автівка, у якій були хлопець і дівчина, врізалася в електроопору





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



За кермом легковика перебував 23-річний житель Рожищенського району. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням та врізався в електроопору.



У результаті ДТП травми отримала пасажирка транспортного засобу, 17-річна жителька Луцького району. Після надання медичної допомоги, дівчина від госпіталізації відмовилась.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 27 грудня, на автодорозі сполученням Ковель-Луцьк у Ковельському районі легковик Renault Fluence врізався у електроопору. Внаслідок ДТП травмувалася 17-річна дівчина. За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом легковика перебував 23-річний житель Рожищенського району. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням та врізався в електроопору.У результаті ДТП травми отримала пасажирка транспортного засобу, 17-річна жителька Луцького району. Після надання медичної допомоги, дівчина від госпіталізації відмовилась.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію