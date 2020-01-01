На підприємстві у Горохівському районі – вбивство
Сьогодні, 11:07
На Волині поліція розслідує вбивство на виробництві.
Тіло загиблого працівника, 42-річного волинянина, знайшли на території одного із підприємств у Горохівському районі.
Про це інформує ГУНП у Волинській області.
За підозрою у вчиненні умисного вбивства поліцейські затримали 53-річного жителя району, робітника підприємства. Слідчі з’ясували, що чоловік під час конфлікту із загиблим спрямував йому в обличчя струмінь води із миючого апарата, яка потрапила до рота, що спричинило смерть потерпілого.
Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, зловмисникові обиратимуть запобіжний захід.
Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває слідство.
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Тіло загиблого працівника, 42-річного волинянина, знайшли на території одного із підприємств у Горохівському районі.
Про це інформує ГУНП у Волинській області.
За підозрою у вчиненні умисного вбивства поліцейські затримали 53-річного жителя району, робітника підприємства. Слідчі з’ясували, що чоловік під час конфлікту із загиблим спрямував йому в обличчя струмінь води із миючого апарата, яка потрапила до рота, що спричинило смерть потерпілого.
Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, зловмисникові обиратимуть запобіжний захід.
Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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