На підприємстві у Горохівському районі – вбивство

На Волині поліція розслідує вбивство на виробництві.Тіло загиблого працівника, 42-річного волинянина, знайшли на території одного із підприємств у Горохівському районі.Про це інформує ГУНП у Волинській області.За підозрою у вчиненні умисного вбивства поліцейські затримали 53-річного жителя району, робітника підприємства. Слідчі з’ясували, що чоловік під час конфлікту із загиблим спрямував йому в обличчя струмінь води із миючого апарата, яка потрапила до рота, що спричинило смерть потерпілого.Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, зловмисникові обиратимуть запобіжний захід.Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває слідство.