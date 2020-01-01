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На підприємстві у Горохівському районі – вбивство

На підприємстві у Горохівському районі – вбивство
На Волині поліція розслідує вбивство на виробництві.

Тіло загиблого працівника, 42-річного волинянина, знайшли на території одного із підприємств у Горохівському районі.

Про це інформує ГУНП у Волинській області.

За підозрою у вчиненні умисного вбивства поліцейські затримали 53-річного жителя району, робітника підприємства. Слідчі з’ясували, що чоловік під час конфлікту із загиблим спрямував йому в обличчя струмінь води із миючого апарата, яка потрапила до рота, що спричинило смерть потерпілого.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, зловмисникові обиратимуть запобіжний захід.

Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває слідство.


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Теги: вбивство, робітник
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