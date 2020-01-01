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У Луцьку зупинки встановлюватимуть у єдиному дизайні

У Луцьку зупинки встановлюватимуть у єдиному дизайні
У Луцьку розробили єдину концепцію дизайну зупинок, яку планують затвердити незабаром.

Про це йшлося у вівторок, 29 грудня, під час сесії Луцькради.

Мер Ігор Поліщук зазначив, що сьогодні на розгляд сесії винесли блок питань щодо поновлення договорів оренди землі підприємцям під зупинками разом із магазинами. Однак, управління архітектури замовило розробку відповідних типових дизайнів для встановлення сучасних зупинок. Питання затверджуватимуть під час найближчої сесії.

«На цей момент естетична сторона проєктування завершилася, розробляють орієнтовні кошториси, щоб підприємці розуміли», - зазначив Поліщук. За його словами, нині у місті – 77 зупинок, що перебувають у власності. Усі вони, каже міський голова, узаконені за допомогою «схеми», що діяла наприкінці 2000-х років.

«Більшість із цих зупинок мають непристойний вигляд, не відповідають вимогам часу, неестетичні, потребують оновлення», - наголосив Поліщук. Ті підприємці, які погодилися реконструювати зупинки, написали відповідні гарантійні листи, тож їм продовжуватимуть договори оренди. Із іншою частиною будуть розривати співпрацю.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: зупинки, Луцьк, дизайн
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Коментарі 1
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Не вводьте людей в оману і публікуйте ПЕРЕВІРЕНУ інформацію.Багато павільйонів на зупинках були введені в експлуатацію після 2000 року і свідоцтва на право власності видавали автоматично , бо тоді такий був порядк.І хто був не лінивий-той оформив.
ГАНЬБА ВЛАДІ , ЯКА ТАКИМИ МЕТОДАМИ ДИСКРИМІНУЄ ПІДПРИЄМЦІВ.
ШАНОВНІ ЖУРНАЛІСТИ ВОЛИНЬ ПОСТ НЕ ПУБЛІКУЙТЕ ВІДВЕРТОЇ БРЕХНІ!!!!!!!!!!!!!
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