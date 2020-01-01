У Луцьку зупинки встановлюватимуть у єдиному дизайні
Сьогодні, 11:54
У Луцьку розробили єдину концепцію дизайну зупинок, яку планують затвердити незабаром.
Про це йшлося у вівторок, 29 грудня, під час сесії Луцькради.
Мер Ігор Поліщук зазначив, що сьогодні на розгляд сесії винесли блок питань щодо поновлення договорів оренди землі підприємцям під зупинками разом із магазинами. Однак, управління архітектури замовило розробку відповідних типових дизайнів для встановлення сучасних зупинок. Питання затверджуватимуть під час найближчої сесії.
«На цей момент естетична сторона проєктування завершилася, розробляють орієнтовні кошториси, щоб підприємці розуміли», - зазначив Поліщук. За його словами, нині у місті – 77 зупинок, що перебувають у власності. Усі вони, каже міський голова, узаконені за допомогою «схеми», що діяла наприкінці 2000-х років.
«Більшість із цих зупинок мають непристойний вигляд, не відповідають вимогам часу, неестетичні, потребують оновлення», - наголосив Поліщук. Ті підприємці, які погодилися реконструювати зупинки, написали відповідні гарантійні листи, тож їм продовжуватимуть договори оренди. Із іншою частиною будуть розривати співпрацю.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це йшлося у вівторок, 29 грудня, під час сесії Луцькради.
Мер Ігор Поліщук зазначив, що сьогодні на розгляд сесії винесли блок питань щодо поновлення договорів оренди землі підприємцям під зупинками разом із магазинами. Однак, управління архітектури замовило розробку відповідних типових дизайнів для встановлення сучасних зупинок. Питання затверджуватимуть під час найближчої сесії.
«На цей момент естетична сторона проєктування завершилася, розробляють орієнтовні кошториси, щоб підприємці розуміли», - зазначив Поліщук. За його словами, нині у місті – 77 зупинок, що перебувають у власності. Усі вони, каже міський голова, узаконені за допомогою «схеми», що діяла наприкінці 2000-х років.
«Більшість із цих зупинок мають непристойний вигляд, не відповідають вимогам часу, неестетичні, потребують оновлення», - наголосив Поліщук. Ті підприємці, які погодилися реконструювати зупинки, написали відповідні гарантійні листи, тож їм продовжуватимуть договори оренди. Із іншою частиною будуть розривати співпрацю.
Головне фото – ілюстративне.
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Коментарі 1
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ГАНЬБА ВЛАДІ , ЯКА ТАКИМИ МЕТОДАМИ ДИСКРИМІНУЄ ПІДПРИЄМЦІВ.
ШАНОВНІ ЖУРНАЛІСТИ ВОЛИНЬ ПОСТ НЕ ПУБЛІКУЙТЕ ВІДВЕРТОЇ БРЕХНІ!!!!!!!!!!!!!