У Володимирі біля ринку автівка збила пішохода. ВІДЕО
Сьогодні, 12:09
У Володимирі-Волинському 29-го грудня неподалік продуктового ринку по вулиці Устилузькій трапилась аварія.
Про подію повідомляє Твій Володимир в інстаграмі.
Відомо, що автомобіль Chevrolet збив пішохода, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.
На місці працювала карета швидкої допомоги.
Про подію повідомляє Твій Володимир в інстаграмі.
Відомо, що автомобіль Chevrolet збив пішохода, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.
На місці працювала карета швидкої допомоги.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакціюКоментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У Луцьку нацгвардійці затримали чоловіка, який був у розшуку
Сьогодні, 12:16
У Володимирі біля ринку автівка збила пішохода. ВІДЕО
Сьогодні, 12:09
У Луцьку зупинки встановлюватимуть у єдиному дизайні
Сьогодні, 11:54
Відомо, на якому волинському підприємстві сталося вбивство
Сьогодні, 11:39