вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі біля ринку автівка збила пішохода. ВІДЕО

У Володимирі біля ринку автівка збила пішохода. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському 29-го грудня неподалік продуктового ринку по вулиці Устилузькій трапилась аварія.

Про подію повідомляє Твій Володимир в інстаграмі.

Відомо, що автомобіль Chevrolet збив пішохода, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.

На місці працювала карета швидкої допомоги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Твій Володимир


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
«Фабрика добрих справ»: небайдужі волиняни організували благодійну акцію. ФОТО
Сьогодні, 12:22
У Луцьку нацгвардійці затримали чоловіка, який був у розшуку
Сьогодні, 12:16
У Володимирі біля ринку автівка збила пішохода. ВІДЕО
Сьогодні, 12:09
У Луцьку зупинки встановлюватимуть у єдиному дизайні
Сьогодні, 11:54
Відомо, на якому волинському підприємстві сталося вбивство
Сьогодні, 11:39
Схожі новини
Пів міста залишилось без тепла: у Володимирі-Волинському ліквідували прорив на газопроводі Пів міста залишилось без тепла: у Володимирі-Волинському ліквідували прорив на газопроводі
17 грудень, 21:23
У Володимирі-Волинському трапилася аварія на газопроводі У Володимирі-Волинському трапилася аварія на газопроводі
17 грудень, 12:30
У волинському місті – вечірня аварія. ФОТО У волинському місті – вечірня аварія. ФОТО
16 грудень, 21:36
У місті на Волині перекинулася автівка доставки піци. ФОТО У місті на Волині перекинулася автівка доставки піци. ФОТО
10 грудень, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Молодого лучанина, який вбив товариша по чарці, підозрюють ще у побитті хлопця
Сьогодні, 12:50
 0
У Луцьку орудують псевдопрацівники «Волиньгазу»: у двох пенсіонерок викрали чималу суму грошей
Сьогодні, 12:44
 0
Повідомили, що робитимуть із частиною землі, де раніше був Центральний ринок
Сьогодні, 12:32
 0
За останню добу одужало понад 500 людей, а захворіло – 89: яка ситуація з коронавірусом на Волині
Сьогодні, 12:25
 0
«Фабрика добрих справ»: небайдужі волиняни організували благодійну акцію. ФОТО
Сьогодні, 12:22
 0
Медіа
відео
1/8